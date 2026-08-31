Nach dem Vieira-Deal wird es eng in der HSV-Offensive. Rayan Philippe zieht Konsequenzen – und steht vor einem späten Wechsel.

Sonderlich wahrscheinlich war eine Aufholjagd des HSV nicht mehr, als Merlin Polzin am Samstag in Dortmund seinen fünften und letzten Wechsel vornahm. Beim Stand von 0:2 brachte der Trainer in der 89. Minute Offensivmann Rayan Philippe für Linksverteidiger Louis Lemke, doch auch der Franzose konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Zum Bundesliga-Auftakt gab es für Philippe nur einen Kurzeinsatz – und jetzt, da auch noch Fábio Vieira kommt, steht er auf einmal vor dem Abschied.

Nach MOPO-Informationen schauten sich Philippes Berater am Montag intensiv nach einer Last-Minute-Alternative auf dem Transfermarkt um. Am Abend vermeldete Sky den neuen Verein des Profis: SC Paderborn. Demnach wird Philippe für eine Saison an den Bundesliga-Aufsteiger verliehen, inklusive Kaufoption. Medizincheck und Vertragsunterschrift sollen am Dienstag anstehen.

Grund für den Wechsel ist das dichte Gedränge auf den Offensivpositionen des HSV. Zuletzt wurde nach Albert Grønbæk, Martin Adeline und Patson Daka auch noch Terem Moffi verpflichtet – und die Vollzugsmeldung bei Vieira steht ebenfalls kurz bevor. Außerdem sind noch Otto Stange, Yussuf Poulsen und der noch verletzte Alexander Røssing-Lelesiit im Kader.

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Rayan Philippe prüft einen HSV-Abschied

Philippe hat die Zeichen erkannt und sieht nach dem für ihn unbefriedigenden Saisonstart keine guten Voraussetzungen, beim HSV zu bleiben. Seine Agenten hatten bis zum Beginn der neuen Woche bei einigen Vereinen mögliches Interesse abgeklopft. Konkret war eineinhalb Tage vor dem Ende des Transferfensters in Deutschland zunächst nichts – aber dann wurde die Spur nach Paderborn heiß.

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Rayan Philippe (l.) ließ sich beim HSV-Test gegen OSC Lille feiern. Witters

Ein Rückschritt in die 2. Liga, wo Philippe bis zu seinem HSV-Schritt im Vorjahr bei Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam machte, galt von vornherein als eher unwahrscheinlich. Klar war aber: Sollte sich für den 25-Jährigen eine Option ergeben, bei einem anderen Bundesligisten auf viel Spielzeit zu kommen, würde er diese kurzfristig ergreifen – auch per Leihe. Denn sein Vertrag im Volkspark läuft noch bis 2029.

Großer Konkurrenzkampf in der HSV-Offensive

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Ein Abgang des Linksfußes hatte sich im Laufe der Sommervorbereitung eigentlich nicht abgezeichnet. Vielmehr präsentierte sich Philippe in guter Form. Er traf bei den Tests gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) sowie den OSC Lille (2:2) und erntete Lob von Merlin Polzin. „Rayan hat sich viel vorgenommen. Das zeichnet ihn als Charakter aus, dass er an den Dingen arbeitet, die uns vergangene Saison nicht so gefallen haben“, sagte der Trainer vor gut drei Wochen.

Mit Vieira hat Polzin künftig einen Profi für die beiden Zehnerpositionen mehr im Kader – was Philippe, dem Verlierer dieses Deals, nicht gerade zugutekommt. In den ersten beiden Pflichtspielen hatte er gegen Grønbæk und Adeline das Startelf-Nachsehen. Beim DFB-Pokal-Sieg in Verl (3:0) war er in der vergangenen Woche auf der linken Schiene für Lemke eingewechselt worden. Auch das soll Philippe als klares Signal aufgefasst haben. Nachdem es in Dortmund für ihn nicht besser lief, zeichnet sich nun ein später HSV-Abschied ab.