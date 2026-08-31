Nach den neuen Deals wird es eng in der HSV‑Offensive – mit Folgen? Rayan Philippe prüft kurz vor dem Transferschluss seine Optionen.

Sonderlich wahrscheinlich war eine Aufholjagd des HSV nicht mehr, als Merlin Polzin am Samstag in Dortmund seinen fünften und letzten Wechsel vornahm. Beim Stand von 0:2 brachte der Trainer in der 89. Minute Offensivmann Rayan Philippe für Linksverteidiger Louis Lemke, doch auch der Franzose konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Zum Bundesliga-Auftakt gab es für Philippe nur einen Kurzeinsatz – und jetzt, da auch noch Fábio Vieira kommt, denkt er auf einmal an Abschied.

Nach MOPO-Informationen schauen sich Philippes Berater nach einer Last-Minute-Alternative auf dem Transfermarkt um. Grund dafür ist das dichte Gedränge auf den Offensivpositionen des HSV. Zuletzt wurde nach Albert Grønbæk, Martin Adeline und Patson Daka auch noch Terem Moffi verpflichtet – und die Vollzugsmeldung bei Vieira steht ebenfalls kurz bevor. Außerdem sind noch Otto Stange, Yussuf Poulsen und der noch verletzte Alexander Røssing-Lelesiit im Kader.

Rayan Philippe prüft einen HSV-Abschied

Anzeige

Philippe hat die Zeichen erkannt und sieht nach dem für ihn unbefriedigenden Saisonstart keine guten Voraussetzungen, beim HSV zu bleiben. Seine Agenten haben bereits bei einigen Vereinen mögliches Interesse abgeklopft. Konkret war eineinhalb Tage vor dem Ende des Transferfensters in Deutschland noch nichts, aber ein Wechsel innerhalb Deutschlands bleibt bis zur Deadline (Dienstag, 20 Uhr) möglich.

Rayan Philippe (l.) ließ sich beim HSV-Test gegen OSC Lille feiern. Witters

Ein Rückschritt in die 2. Liga, wo Philippe bis zu seinem HSV-Schritt im Vorjahr bei Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam machte, ist eher unwahrscheinlich. Sollte sich für den 25-Jährigen aber eine Option ergeben, bei einem anderen Bundesligisten auf viel Spielzeit zu kommen, würde er diese kurzfristig wohl ergreifen – womöglich auch per Leihe. Denn sein Vertrag im Volkspark läuft noch bis 2029.

Anzeige

Großer Konkurrenzkampf in der HSV-Offensive

Ein Abgang des Linksfußes hatte sich im Laufe der Sommervorbereitung eigentlich nicht abgezeichnet. Vielmehr präsentierte sich Philippe in guter Form. Er traf bei den Tests gegen den 1. FC Heidenheim (3:1) sowie den OSC Lille (2:2) und erntete Lob von Merlin Polzin. „Rayan hat sich viel vorgenommen. Das zeichnet ihn als Charakter aus, dass er an den Dingen arbeitet, die uns vergangene Saison nicht so gefallen haben“, sagte der Trainer vor gut drei Wochen.

Anzeige

Mit Vieira hat Polzin künftig einen Profi für die beiden Zehnerpositionen mehr im Kader – was Philippe, dem Verlierer dieses Deals, nicht gerade zugutekommt. In den ersten beiden Pflichtspielen hatte er gegen Grønbæk und Adeline das Startelf-Nachsehen. Beim DFB-Pokal-Sieg in Verl (3:0) war er in der vergangenen Woche auf der linken Schiene für Lemke eingewechselt worden. Auch das soll Philippe als klares Signal aufgefasst haben. Nachdem es in Dortmund für ihn nicht besser lief, könnte es nun auf einen späten HSV-Abschied hinauslaufen.