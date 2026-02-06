Der Stange-Plan: So soll das Sturm-Talent jetzt beim HSV wachsen

Dieser Wintertransfer sorgte im Volkspark für besondere Glücksgefühle. Nach fünf Monaten in Elversberg ist Otto Stange zurück beim HSV. „Es ist eine Freude, den Jungen zu sehen. Bei Otto ist bekannt, dass er die Raute nicht nur auf der Brust, sondern auch in seinem Herzen trägt“, sagt Trainer Merlin Polzin. Wie genau plant der HSV bei der großen Konkurrenz in der Offensive jetzt mit dem Sturm-Talent?

Für Elversberg war Stange in der Zweiten Liga auf elf Joker-Einsätze gekommen. Obwohl er drei Tore erzielte, zwei weitere Treffer vorbereitete und der beste Joker der Liga war, bekam er nie eine Chance in der Startelf. Auch als die SVE im Winter Topstürmer Younes Ebnoutalib (nach Frankfurt) abgab, änderte sich an Stanges Status nichts. Mit David Mokwa (Hoffenheim) wurde direkt ein neuer Stürmer geholt. Der spielte zwar in der Hinrunde nur in der Dritten Liga, war in Elversberg aber trotzdem sofort in der Startelf gesetzt.

In Hamburg wohnt Stange wieder bei seinem Vater

Als es für Stange die Möglichkeit zur vorzeitigen Rückkehr in den Volkspark gab, musste der 18-Jährige nicht überlegen. Seine Wohnung in Saarbrücken löste er sofort auf, in Hamburg wohnt er nun erst mal wieder bei seinem Vater. Wie aber soll es für ihn auf dem Fußballplatz weitergehen?

Mit Ransford Königsdörffer, Damion Downs, Robert Glatzel und Yussuf Poulsen ist die Konkurrenzsituation auf der Mittelstürmerposition beim HSV groß. Dass Stange auch im offensiven Mittelfeld und auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, sorgt für weitere Optionen. Doch auch damit dürfte es schwer für ihn werden, in der Bundesliga nun auf mehr Spielzeit als zuletzt in Elversberg zu kommen. Eingeplant ist der 18-Jährige trotzdem voll für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin.

Stange steht im HSV-Kader für das Heidenheim-Spiel

Stange, der in der Hinrunde beim Stadtderby gegen St. Pauli bereits sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte, ist beim Gastspiel am Samstag in Heidenheim (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dabei. Er gehört nach MOPO-Informationen zum HSV-Kader. Ob er auch zum Einsatz kommt, wird höchstwahrscheinlich der Spielverlauf entscheiden. Zumindest ist der Angreifer laut Trainer Polzin „topfit“ und damit sofort einsatzfähig.

Otto Stanges Leihe nach Elversberg wurde vorzeitig aufgelöst. WITTERS Otto Stanges Leihe nach Elversberg wurde vorzeitig aufgelöst.

Unabhängig von den nun möglichen Einsatzzeiten in der Bundesliga ist man beim HSV überzeugt, dass für Stange die Rückkehr nach Hamburg zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt ist. In Elversberg hat er sich zwar bei seiner ersten Station außerhalb seiner Heimatstadt persönlich weiterentwickelt, mit Blick auf die sportliche Zukunft ist für ihn jedoch im Volkspark mehr möglich. Ein wichtiger Faktor ist dabei das Training. Hier ist der HSV gerade im individualtaktischen Bereich besser aufgestellt als Elversberg. Davon soll ab sofort auch Stange wieder profitieren.

Ist es auch geplant, dass der Angreifer beim HSV für die U21 in der Regionalliga spielt, um so auf mehr Spielpraxis zu kommen? Angedacht ist das zunächst nicht. Es kann sich je nach Bedarf und Spielplan aber in den kommenden Monaten ändern. Das soll dann aber eine Ausnahme sein. Stange soll vor allem bei den HSV-Profis weiterwachsen.