Der Rasen-Plan steht: So geht es mit dem Grün im Volksparkstadion weiter

Noch sieben Zugänge soll es beim HSV in diesem Sommer geben. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Sportvorstand Stefan Kuntz verzichtete zuletzt sogar auf die Besuche bei den HSV-Testspielen in Elstorf und Oldenburg, weil er die Zeit brauchte, um die Transferaktivitäten voranzutreiben. Das Ziel: Vor dem Trainingslager in Herzogenaurach (13. bis 18. Juli) soll es die nächste Vollzugsmeldung geben. Unabhängig davon steht bereits der Plan, wie das Volksparkstadion auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet wird.

Aktuell spielt der Fußball im Volksparkstadion noch maximal eine untergeordnete Rolle. Die HSV-Profis können zwar wie gewohnt ihre Kabine benutzen, ansonsten dreht sich in der Heimspielstätte der Hamburger im Moment vor allem viel um andere Events. Der Rasen ist weiterhin mit Platten abgedeckt. So schnell wird sich das auch nicht ändern.

Konzertsommer ist im Volkspark noch nicht vorbei

In der zurückliegenden Woche fanden drei Ed Sheeran-Konzerte im Volkspark statt. Nun wird alles umgebaut. Am 16. Juli kommt die Band Imagine Dragons nach Hamburg. Es ist das nächste und gleichzeitig auch letzte Musik-Highlight des Sommers im Volksparkstadion. Danach rückt wieder der Sport in den Vordergrund, allerdings noch nicht direkt für die Fußballer.

Am 20. Juli treten die Sea Devils gegen Düsseldorf Rhein Fire im Volkspark an. Spielen müssen die Footballer auf dem Rasen, der nach dem Aufstieg zwar neu verlegt wurde, durch die Veranstaltungen in den vergangenen Wochen aber ziemlich mitgenommen aussehen dürfte. Für die HSV-Profis und die neue Bundesliga-Saison wird Ende Juli dann wieder alles neu gemacht.

Direkt nach dem Auftritt der Sea Devils wird der alte Rasen entfernt und eine neue Wiese verlegt. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Denn das neue Grün soll am 26. Juli beim HSV-Testspiel gegen den französischen Traditionsklub Olympique Lyon bereits eingeweiht und für die anstehende Bundesliga-Saison eingespielt werden. Spannend wird dann auch die Frage sein, wie lange der Rasen hält. Denn neben den Männern spielen künftig bekanntlich auch die Frauen im Volksparkstadion.