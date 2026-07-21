Der HSV steht vor dem nächsten Neuzugang: Bilal Nadir soll zum Medizincheck kommen. Was den ablösefreien Mittelfeldspieler auszeichnet.

Bilal Nadir spielte zuletzt für Olympique Marseille (hier im Januar in der Champions League gegen Liverpool). IMAGO / Shutterstock

Langsam, aber sicher dürfte der HSV im Teamhotel „Aqua Dome“ unter Platzmangel leiden. Mit einem XXL-Aufgebot reiste das Team von Trainer Merlin Polzin ins Trainingslager im österreichischen Längenfeld. Nach Patson Daka soll nun noch ein weiterer Neuzugang seinen Medizincheck absolvieren, um anschließend nach Österreich zu reisen.

Denn die MOPO kann die Gerüchte rund um einen Transfer vom marokkanischen zentralen Mittelfeldspieler Bilal Nadir bestätigen. Nadir soll bereits am Mittwoch seinen Medizincheck in Hamburg absolvieren und könnte anschließend noch zu seinen neuen Teamkollegen nach Österreich reisen, die dort bis zum 25. Juli verweilen werden.

HSV-Kandidat Nadir ist ablösefrei zu haben

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Nadir wurde in der Jugend von OGC Nizza ausgebildet und spielte zuletzt beim französischen Erstligisten Olympique Marseille, verlängerte seinen Vertrag dort aber nicht. Eine Ablöse würde somit für den 22-Jährigen, dessen Marktwert die Experten von transfermarkt.de auf acht Millionen Euro beziffern, nicht fällig werden.

In Marseille absolvierte der 1,79 Meter-Mann insgesamt 53 Spiele und konnte dabei zwei Tore sowie fünf Vorlagen für sich verzeichnen. Nadir, der bereits Erfahrung in der Champions League sammeln konnte, ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar und übernahm in Marseille neben seiner Hauptrolle im zentralen Mittelfeld gelegentlich auch den Job im offensiven Mittelfeld, selbst auf den Außen wurde er eingesetzt.

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Verpflichtung bedeutet nicht das Vieira-Aus

Der HSV scheint derweil nicht der einzige Verein gewesen zu sein, der Interesse an Nadir gezeigt hat. In den letzten Wochen wurde der in Frankreich geborene Marokkaner bereits mit Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Zuletzt kamen Gerüchte um einen Wechsel zum spanischen Erstligisten FC Getafe und zum griechischen Topklub AEK Athen auf.

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Nach den Verpflichtungen von Kofi Amoako und Martin Adeline soll Nadir der dritte Neuzugang werden, der sich im Mittelfeld beheimatet fühlt. Die Verpflichtung von Nadir wäre derweil keineswegs gleichbedeutend mit einem rückgezogenen Interesse in der Causa Fábio Vieira, um den der HSV nach wie vor kämpft.