Es ist offiziell! Fábio Vieira kehrt zum HSV zurück und darf nach einer Saison als Leihspieler des FC Arsenal nun fest zu dem Klub gehören, der ihn unbedingt verpflichten wollte. Wie sehr sich der HSV um den Portugiesen bemühte, war der ausschlaggebende Grund für seine Rückkehr, wie er nach der offiziellen Verkündung verriet. Es ist das Transfer-Märchen des Sommers.

In der vergangenen Saison sehnten sich die Fans der Rothosen nach der Verpflichtung von Luka Vuskovic. Zu schön, um wahr zu sein, war die fußballromantische Beziehung zur Familie des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic. Kurz vor Ablauf der Transferfrist war der Leih-Deal mit Tottenham perfekt. Einen ganzen Sommer lang hatten die Anhänger darauf gehofft und ihren Wunsch erfüllt bekommen.

Vieira ist das Transfer-Märchen des Sommers

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Ein Jahr später schreibt der HSV ein weiteres Transfer-Märchen. Vieira hat im Volksparkstadion so großen Eindruck hinterlassen, dass das Verlangen, den 26-Jährigen dauerhaft zu verpflichten, so groß war, dass sich erneut stark in Geduld geübt werden musste. Doch auch dieses Mal zahlten sich die Ruhe und die Hartnäckigkeit aus. Am Sonntag landete Vieira in Hamburg, am Dienstag machte der HSV den Wechsel offiziell. Dem Vernehmen nach handelten Sportdirektor Claus Costa und Sportvorständin Kathleen Krüger eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro aus – ein Schnäppchen in heutigen Zeiten.

Ich spüre eine sehr große Zuneigung von den Menschen im und um den Verein. Fábio Vieira

„Ich spüre eine sehr große Zuneigung von den Menschen im und um den Verein. Das war tatsächlich ein ausschlaggebender Grund für meine Entscheidung, beim HSV zu bleiben“, verrät Vieira nun im Interview auf der Website des HSV. Er braucht diese Liebe, wie er sagt: „Es ist wichtig für mich, weil ich mich dadurch als Spieler sehr selbstbewusst fühle.“

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Vieira: „Die Fans haben mir jeden Tag geschrieben“

Also können alle Fans mit Fug und Recht behaupten, ihren Anteil an der Rückkehr ihres Spielmachers zu haben. „Die Fans haben mir wirklich jeden Tag geschrieben – kein Spaß“, gibt er mit einem Lachen zu. „Es ist etwas Besonderes, wenn du eine solche Wärme von den Leuten erfährst. Ich habe auch die große Wertschätzung von Claus, Merlin und manchen Spielern gespürt. Die Jungs haben mich gefragt, wo ich bleibe, und mir geschrieben, dass ich zum HSV kommen soll.“

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Denn auch die Mitspieler brauchen einen wie ihn. Vor allem Albert Sambi Lokonga und Nicolás Capaldo waren hartnäckig, wie der Portugiese berichtet. Auch Kapitän Nicolai Remberg habe am Sonntag noch einmal geschrieben, dass er auf ihn warte. Warum die Kollegen so hinterher waren, liegt auf der Hand. Sieben Bundesliga-Tore erzielte er in der vergangenen Saison, fünf bereitete er vor. Seine besonderen Fähigkeiten mit dem Ball werden dringend benötigt.

Vieira hat große Ziele mit dem HSV

Die Hoffnung ist dabei groß, dass er seine starken Leistungen nicht nur wiederholen, sondern noch einmal steigern kann. „Wir wollen uns auch in der aktuellen Saison weiter verbessern und den Klub auf ein höheres Niveau bringen. Dabei möchte ich als ein Puzzleteil meinen Beitrag leisten. Der Klub verdient es, wieder höher in der Tabelle zu stehen“, gibt Vieira schon einmal die Richtung vor.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er schon am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Mainz wieder von Beginn an auf dem Platz stehen wird. Vieira absolvierte die gesamte Vorbereitung mit Arsenal, sammelte reichlich Testspiel-Minuten und sagt auch selbst: „Ich bin zu hundert Prozent fit, weil ich in den letzten zweieinhalb Monaten tagtäglich hart gearbeitet habe. Ich wäre also bereit, egal zu welchem Zeitpunkt Merlin mich einsetzt.“

Die Fans werden es kaum erwarten können. Mit welcher Rückennummer das der Fall sein wird, ist übrigens noch offen, wie der HSV kundtat. Möglich, dass durch einen Abgang von Immanuel Pherai noch die legendäre Nummer 10 frei wird.