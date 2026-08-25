Der Kampf um Vieira: Bekommt der HSV jetzt einen Mitbewerber aus Italien?

Wechselt Fábio Vieira auf der Zielgeraden der Transferperiode noch zum HSV? Die Klubbosse hoffen, dass der Deal klappt – doch es könnte in Kürze einen Mitbewerber geben.

In wenigen Tagen sind alle schlauer, dann steht fest, ob sich der HSV den großen Wunsch von der Verpflichtung Fábio Vieiras erfüllen kann. Auch sieben Tage vor dem Ende der Sommer-Transferperiode am nächsten Dienstag ist rund um den Portugiesen noch keine Entscheidung gefallen. In Italien gibt es mittlerweile allerdings zarte Gerüchte um einen möglichen Mitbewerber.

In den Fan-Foren des Arsenal-Anhangs nimmt Vieira längst eine der Hauptrollen ein. Warum ist er immer noch nicht weg? Wieso findet sich kein Käufer? Sollten wir ihm vielleicht doch noch eine Chance geben? Zahlreiche Einträge haben genau diesen Tenor. Zumindest das mit der neuen Chance, die Vieira erhalten könnte, gilt allerdings als komplett unwahrscheinlich. Arsenal will den 26-Jährigen loswerden. Die Frage ist nur: Welcher Preis lässt sich auf dem Markt noch erzielen?

Nehmen die Arsenal-Bosse die HSV-Offerte für Vieira an?

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Genau diese Frage wird auch mitentscheidend dafür sein, ob der HSV am Ende den Zuschlag erhalten wird. Denn das Angebot der Hamburger, das im Bereich von knapp unter zehn Millionen Euro anzusiedeln ist, besteht nach wie vor. Der Plan der HSV-Bosse: Sollte es keinen finanziell stärkeren Mitbewerber geben, könnten Arsenals Entscheidungsträger kurz vorm Ende der Wechselperiode lieber das Geld aus Hamburg kassieren, als Vieira weiter auf der Payroll zu behalten. Und das, obwohl den Londonern eigentlich ein Betrag im Bereich von 18 Millionen Euro vorschwebte.Bislang hat sich der lange Atem der Hamburger bezahlt gemacht. Und dennoch: Was, wenn doch noch andere Klubs aufspringen? Diesbezüglich kennen die HSV-Bosse klare Grenzen und werden nicht im Auktionsstil mitbieten.

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Der AC Mailand gilt als möglicher HSV-Kontrahent im Kampf um Vieira

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Geht die HSV-Rechnung auf? In Italien machte zuletzt ein Gerücht die Runde, dass der AC Mailand möglicherweise in Kürze ebenfalls Interesse an Vieira zeigen könnte. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich bald zeigen müssen. Verbrieft ist, dass Vieiras Berater Jorge Mendes (Agentur „GestiFute“) sich vor wenigen Tagen mehrere Stunden lang mit den Milan-Bossen traf, zu denen er einen traditionell guten Draht pflegt. Bei dem Treffen soll es aber vornehmlich um andere Spieler gegangen sein. Ob die aufgekommenen Vieira-Gerüchte allein auf der Annahme fußen, Mendes könne den Milan-Bossen einen Transfer schmackhaft gemacht haben, oder ob mehr dahinter steckt, ist bislang nicht bekannt.

Die HSV-Oberen hingegen sind sich darüber im Klaren, dass Vieiras Wunsch, nach seiner Leihe nun fest nach Hamburg zu wechseln, nicht zwingend in Stein gemeißelt sein muss. Aus seinem Umfeld wissen sie, dass insbesondere italienische Großklubs der Sorte Juventus, Inter oder Milan einen Reiz auf den Mittelfeldspieler ausüben.

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Offen, ob Milan wirklich ins Rennen um Vieira einsteigt. Wenn nicht, würden die Chancen der Hamburger auf ihren geplanten Königstransfer dieses Sommers weiter steigen. Allerdings peilt der HSV eine Entscheidung vor dem Deadline Day am Dienstag an.