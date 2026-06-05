„Besonderer Mehrwert“: Der HSV präsentiert seinen nächsten Neuzugang

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, nun ist der Deal perfekt. Nach Kofi Amoako, der aus Dresden kommt, kann der HSV den zweiten Neuzugang des Sommers präsentieren. Albert Grønbæk hat im Volkspark einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

Für die Vertragsunterschrift reiste HSV-Sportdirektor Claus Costa am Donnerstag extra nach Helsingør. Dort trainiert Grønbæk zurzeit mit der dänischen Nationalmannschaft. Zuvor hatten sich die Hamburger bereits mit dem französischen Erstligisten Stade Rennes geeinigt. Der 25-Jährige, der in der Rückrunde bereits als Leihspieler für den HSV spielte, kostet 4,7 Millionen Euro. Ein Top-Preis für einen Nationalspieler.

Grønbæk-Deal: HSV zahlt 4,7 Millionen Euro Ablöse

„Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Seine Energie, Kreativität und sein Wille, immer den Unterschied zu machen, sind auf dem Platz spürbar“, sagt Costa über Grønbæk, der in der Rückrunde beim HSV in sieben Spielen (ein Tor, zwei Vorlagen) zum Einsatz gekommen war.

Für den HSV und auch für Grønbæk war schnell klar, dass die Zusammenarbeit auch in der neuen Saison weitergehen soll. Entsprechend äußert sich der Däne nun auch selbst. „Ich bin überglücklich, dass ich beim HSV bleiben kann. Es fühlt sich fantastisch an. Das ist alles, was ich wollte. Besser hätte es also nicht laufen können“, so Grønbæk, der künftig für die Hamburger mit der Rückennummer 11 auflaufen wird.

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Die Vorfreude auf die neue Saison ist bereits groß. „Das letzte halbe Jahr beim HSV lief sehr gut für mich. Meinen Mitspielern, dem Trainerteam und dem restlichen Staff werde ich immer dankbar dafür sein, wie sie sich um mich gekümmert haben. Nun wollen wir uns in der Bundesliga etablieren. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft für uns bereithält. Dabei bin ich sehr positiv gestimmt“, sagt Grønbæk.