Der HSV legt wieder los: Wichtiger Termin für die Fans steht fest

Es ist das erste große Wiedersehen nach der großen Aufstiegsparty am 19. Mai rund um die Binnenalster. In der kommenden Woche steigt der HSV in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ein. Nun stehen auch die genauen Zeiten für die ersten öffentlichen Trainingseinheiten fest. Neuer Gesichter, aber auch Einschränkungen gibt es zum Auftakt.

Gut sechs Wochen nach dem erfolgreichen Bundesliga-Aufstieg kehren die HSV-Profis in den Volkspark zurück. Zum Wochenstart geht es für die Spieler am Montag und Dienstag zunächst mit Leistungstests und medizinischen Untersuchungen los. Viel zu sehen gibt es davon für die Fans noch nicht. Einen Tag später wird es dann auch für die Anhänger wieder spannend.

Drei Einheiten und zwei Spiele in der ersten HSV-Woche

Für 14 Uhr hat HSV-Trainer Merlin Polzin das Auftakttraining für die neue Saison am Mittwoch im Volkspark angesetzt. Am Donnerstag und Freitag geht die Mannschaft jeweils um 11 Uhr auf den Platz. Alle Einheiten sind öffentlich. Am Wochenende folgen dann die ersten beiden Testspiele in Elstorf (Samstag, 13 Uhr) und beim VfB Oldenburg (Sonntag, 13.30 Uhr).

Das Interesse bei den Anhängern dürfte gerade zum Auftakt groß sein – so war es zumindest in den vergangenen Jahren. Mit Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Jordan Torunarigha (KAA Gent) und Torwart-Talent Fernando Dickes (RB Leipzig) werden auch die drei Sommer-Zugänge zum Start direkt auf dem Platz dabei sein.

Ganz normal werden die Abläufe rund um den Trainingsauftakt allerdings noch nicht sein. Der Grund: Die Vorbereitungen für die drei anstehenden Ed-Sheeran-Konzerte im Volksparkstadion (4., 5. und 6. Juli) bestimmen aktuell das Bild. Einige Wege und viele Bereiche sind gesperrt. Die Mannschaft wird sich zunächst vor allem im HSV-Campus aufhalten.