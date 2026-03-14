„Weltklasse!“ Über Vieira staunt sogar HSV-Gegner Köln

Für diesen Treffer gab es sogar vom Gegner Applaus. „Das macht er Weltklasse. So viele haben wir in der Bundesliga nicht, die das können“, sagte Köln-Trainer Lukas Kwasniok. Merlin Polzin sah es ähnlich. „Wunderschön“, so der HSV-Coach. „Es lohnt sich definitiv, den noch ein paarmal anzuschauen.“ Gemeint war natürlich Fábio Vieiras spektakulärer Treffer zum 1:0. Ein besonderer Glanzmoment in einem ansonsten ziemlich faden Spiel.

Lediglich einen Torschuss hatten die Hamburger beim 1:1 gegen den 1. FC Köln abgegeben. Dieser war allerdings allein schon das Eintrittsgeld für das Topspiel im Volksparkstadion wert. Nach starker Vorarbeit von William Mikelbrencis hatte Vieira in der 39. Minute die Kugel sensationell mit dem linken Außenrist über Köln-Keeper Marvin Schwäbe hinweg ins Tor gelupft. Ein Treffer wie ein Gemälde. Auch der Torschütze selbst war ziemlich angetan.

Fünf Tore hat Vieira für den HSV bislang erzielt

„Das war schon ein tolles Tor“, strahlte Vieira nach dem Abpfiff. Für den Portugiesen stand außer Frage, dass sein insgesamt fünfter Bundesliga-Treffer für den HSV ganz klar sein bislang schönster in dieser Saison war. „Ich würde sogar sagen, es gehört in meiner Karriere zu den Top zwei oder drei. Auch für die zweite Mannschaft von Porto habe ich schon mal so getroffen. Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat und ich der Mannschaft damit helfen konnte.“

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Drei der letzten fünf HSV-Tore hat Vieira nun erzielt. Der 25-jährige Offensivkünstler wird für die Hamburger immer wichtiger. Die Formkurve zeigt bei ihm seit einigen Wochen konstant nach oben. „Mein Selbstvertrauen ist groß“, nannte der Portugiese als Erklärung und fügte mit einem Lächeln hinzu: „Der echte Fábio kommt zurück! Ich wusste, dass es ein großer Schritt sein würde, hierherzukommen, um mein richtiges Potenzial auszuschöpfen.“

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Damit das so bleibt, will Vieira weiter jeden „Tag arbeiten, um besser zu werden und dem Verein zu helfen“. Ob sich nach der Saison die Wege wieder trennen, soll erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. „Jeder weiß, dass ich bei Arsenal unter Vertrag stehe. Lasst uns bis zum Saisonende warten, dann unterhalten wir uns und sehen, was dabei herauskommt.“ Bis dahin will er noch für ein paar weitere Glanzstücke im HSV-Trikot sorgen. Den Treffer gegen Köln dabei noch einmal zu toppen, wird in jedem Fall sehr schwer.