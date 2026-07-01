Bei der WM sorgte Luka Vuskovic zuletzt für keine positiven Schlagzeilen. Im Hintergrund wurde an seiner Zukunft auf Vereinsebene gearbeitet – mit Erfolg. Der 19-Jährige wird Tottenham zeitnah verlassen.

Luka Vuskovic hat den HSV verlassen, freut sich nun aber auf eine neue Aufgabe. WITTERS

Bei der WM in Nordamerika wurde Luka Vuskovic zuletzt vom Hoffnungsträger zum Bankdrücker. Bei den Gruppenspielen gegen Ghana (2:1) und Panama (1:0) blieb der 19-Jährige über 90 Minuten auf der Bank. Das hat aber offensichtlich nichts am Bemühen von Brighton & Hove Albion geändert, den HSV-Liebling verpflichten zu wollen. Jetzt soll es sogar den Durchbruch in den Verhandlungen mit Tottenham gegeben haben.

Seine berühmten Worte „Here we go“ schreibt Transferexperte Fabrizio Romano nur, wenn er keinerlei Zweifel mehr hat. So geschah es am Mittwochnachmittag. Auf seinen Social-Media-Kanälen vermeldete Romano, dass die „Spurs“ das neueste Angebot von Brighton angenommen haben. Dem Wechsel stünde dementsprechend nichts mehr im Wege.

Fabrizio Romano: Luka Vuskovic wechselt nach Brighton

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Demnach soll eine Fixsumme von 53,6 Millionen Euro von Tottenham zum Klub von Ex-St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler wandern. Hinzu kommen laut Romano knapp 4,7 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Außerdem habe sich Vuskovic‘ bisheriger Verein eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent gesichert. Die „Spurs“ wollen also sichergehen, auch in Zukunft noch kräftig an dem Innenverteidiger mitverdienen zu können.

Bis zur Unterschrift und zur offiziellen Verkündung des Deals dürfte es wohl noch ein paar Tage dauern. Vuskovic weilt derzeit noch in den USA und trifft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im WM-Sechzehntelfinale auf Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo.

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Es ist jedoch davon auszugehen, dass für den Youngster erneut kein Platz in der Startelf übrig sein wird – denn Nationalcoach Zlatko Dalic hatte zuletzt von Dreier- auf Viererkette umgestellt.

Erst HSV, jetzt zu Hürzeler – klarer Karriereplan des Juwels

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Hürzeler wiederum sieht Vuskovic als einen der Säulenspieler für die kommende Saison. Brighton hatte die vergangene Premier-League-Saison auf Rang acht beendet, gilt (noch) nicht als Topklub aus dem obersten Regal. Doch der Wechsel dorthin passt grundsätzlich zum Karriereplan des Abwehrjuwels, das einen Schritt nach dem anderen gehen möchte.

Die Leihe nach Hamburg wurde zum vollen Erfolg. Seit diesem Mittwoch ist Vuskovic offiziell kein HSV-Spieler mehr. Jetzt wartet Brighton auf ihn – der Deal scheint endgültig fix zu sein.



