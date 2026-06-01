Denkwürdige HSV-Relegation: Hat es „Tomorrow, my Friend“ nie gegeben?

1. Juni 2015. Relegation. Karlsruhe. Mehr Stichworte braucht es nicht, um bei HSV-Fans emotionale Erinnerungen auszulösen. Das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation gegen den Karlsruher SC ist eines der denkwürdigsten Spiele in der Historie des HSV. Nachspielzeit, Freistoß, Marcelo Díaz – und der Rest ist Geschichte. Auch elf Jahre später spricht man in Hamburg ebenso wie in Karlsruhe noch immer von diesem historischen Tag. Doch: Sind die legendären Worte „Tomorrow, my friend“, die Díaz vor dem Freistoß zu Rafael van der Vaart gesagt haben soll, in Wahrheit nie gefallen?

Bevor der HSV 2018 tatsächlich in die 2. Liga absteigt, ist der Abstieg des Bundesliga-Dinos viele Jahre lang völlig undenkbar. So knapp wie im Frühsommer 2015 ist es allerdings nie zuvor gewesen. Im Vorjahr rettet sich der HSV in der Relegation gerade so – dank der damals noch gültigen Auswärtstorregel – mit 1:1 und 0:0 gegen Greuther Fürth in der Bundesliga. Und ein Jahr später müssen die Hamburger erneut die unbeliebten Auf- und Abstiegsspiele bestreiten.

HSV rettet sich in dramatischem Finale in die Relegation

Dabei ist man im Volkspark froh, dass es überhaupt so weit kommt. Vor dem 34. Spieltag nämlich steht der HSV auf einem direkten Abstiegsplatz, gleich sechs (!) Mannschaften kämpfen noch um den Klassenerhalt. Die Hamburger haben ihn nicht mehr in der eigenen Hand, erledigen aber ihre Hausaufgaben mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 – und profitieren von der 1:2-Niederlage des SC Freiburg bei Hannover 96. Die Freiburger steigen direkt ab, der HSV muss (oder darf) in die Relegation. Mit dem Karlsruher SC wartet dort ein ambitionierter Zweitliga-Klub sehnsüchtig auf seine Bundesliga-Rückkehr.

Der Retter des Hinspiels! Ivo Ilicevic trifft zum 1:1-Ausgleich gegen den KSC. WITTERS Der Retter des Hinspiels! Ivo Ilicevic trifft zum 1:1-Ausgleich gegen den KSC.

Und der KSC macht im Hinspiel im Volksparkstadion direkt ernst, führt dank Rouwen Hennings nach nur vier Minuten mit 1:0 und hat zwei weitere Male Pech mit der Latte. Ivo Ilicevic ist es letztlich, der mit seinem Ausgleich in der Schlussphase (73.) die Hoffnung auf den Bundesliga-Verbleib am Leben hält. Für einen HSV, der kurz zuvor mit einem Kurz-Trainingslager im legendären Camp in Malente den Klassenerhalt heraufbeschworen hat.

„Unsere Familien haben wir nicht mehr gesehen. Es ging nur um Fußball. Darum, dass der HSV in dieser Liga bleibt.“ Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier in der MOPO über das Camp in Malente im Mai 2015

HSV trennen wenige Minuten vom Abstieg in die 2. Liga

Mit einem 1:1 geht es ins Rückspiel. Und die Hamburger wissen: Sie brauchen mindestens ein Tor – denn die Auswärtstorregel gilt auch 2015 noch. Ein 0:0 würde den erstmaligen Abstieg bedeuten. Doch an jenem 1. Juni 2015, als das Karlsruher Wildparkstadion so prall gefüllt ist, dass es fast aus allen Nähten platzt, kommt es zunächst noch viel schlimmer für den HSV. Der erst kurz zuvor eingewechselte Reinhold Yabo schießt den KSC kurz vor dem Ende sogar in Führung (78.). Hamburg ist der 2. Liga so nah wie nie zuvor.

Fast das Tor zur Bundesliga: KSC-Joker Reinhold Yabo (2.v.l.) überwindet René Adler zum 1:0 im Rückspiel. imago/MIS Fast das Tor zur Bundesliga: KSC-Joker Reinhold Yabo (2.v.l.) überwindet René Adler zum 1:0 im Rückspiel.

Wenige Minuten vor dem Ende sammeln sich hinter der Bande bereits unzählige KSC-Fans, um beim Abpfiff gleich den Platz zu stürmen und den Bundesliga-Aufstieg zu bejubeln. Doch der HSV erhöht den Druck, vergibt Chancen im Minutentakt. Und dann schießt Slobodan Rajkovic den Ball in der 90. Minute aus der Distanz aufs Tor – geblockt vom damaligen KSC-Verteidiger Jonas Meffert. Mit der Hüfte, mit dem Ellbogen, mit beidem, – die Meinungen gehen stark auseinander. Schiedsrichter Manuel Gräfe entscheidet auf Handspiel und Freistoß. Eine fragwürdige und strittige Entscheidung.

„Der Ball wäre, glaube ich, nicht ins Tor gegangen. Mein Arm war meines Erachtens auch nicht voll ausgestreckt.“ Jonas Meffert, damals noch KSC-Profi, zur strittigen Szene in der Relegation gegen den HSV

Handspiel oder nicht? Bis heute sind sich die Fans uneinig, ob Jonas Meffert (r.) diesen Schuss von Slobodan Rajkovic mit der Hand blockt. imago/ActionPictures Handspiel oder nicht? Bis heute sind sich die Fans uneinig, ob Jonas Meffert (r.) diesen Schuss von Slobodan Rajkovic mit der Hand blockt.

„Tomorrow, my Friend“: Marcelo Díaz schreibt Geschichte

Was dann passiert, ist Geschichte. Es ist die wahrscheinlich letzte Aktion des Spiels, HSV-Star Rafael van der Vaart schnappt sich den Ball als etatmäßiger Freistoßschütze. Doch Marcelo Díaz, der gerade erst sein achtes Pflichtspiel für den HSV absolviert, nimmt ihm die Kugel weg. „Tomorrow, my friend“, soll er van der Vaart der Überlieferung nach ins Ohr geflüstert haben, „morgen darfst du wieder schießen. Heute schieße ich.“ Und das tut er. Und zirkelt den Freistoß zum 1:1 in den Winkel.

Mit diesem Freistoßtor schreibt Marcelo Díaz (r.) ein Stück HSV-Geschichte. WITTERS Mit diesem Freistoßtor schreibt Marcelo Díaz (r.) ein Stück HSV-Geschichte.

Dass in der Verlängerung dann Nicolai Müller mit seinem Siegtor (115.) und René Adler mit seinem gehaltenen Elfmeter (120.+3) dem HSV die endgültige Rettung sichern, darüber spricht heute kaum mehr jemand. Es ist diese eine Szene, die in Erinnerung geblieben ist. Die Worte „Tomorrow, my friend“ werden zum Kult-Spruch in Hamburg, der Verein lässt T-Shirts drucken und bringt ein Jahr später sogar eine Doppel-DVD unter diesem Titel heraus. Obwohl Díaz davor und danach nie mehr ein Tor für den HSV erzielt, wird er mit diesem Treffer und seinem ikonischen Satz zur lebenden Legende. Nur: Eben jenen Satz hat es in Wahrheit wohl nie gegeben.

„‚Tomorrow, my Friend‘ habe ich nicht gehört, aber für die Geschichte ist das toll.“ Rafael van der Vaart im Podcast „DerSechzehner“ über die Relegation 2015

Viele Jahre später erzählt van der Vaart in einem Podcast von Journalist Michael Born und Ex-St. Pauli-Trainer Ewald Lienen, dass die berühmten Worte auf dem Platz nie gefallen seien. Auch Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier, der seine Karriere inzwischen ebenfalls beendet hat, nimmt diese Aussage damals nicht wahr. „Ich habe gehört, dass sie nicht wahr ist“, gesteht er zehn Jahre nach dem „Wunder von Karlsruhe“.

Karlsruhe schimpft bis heute über Gräfe und Díaz-Freistoß

Genau wie beim HSV hat man auch beim KSC diesen Tag bis heute nicht vergessen. Allerdings blicken sie dort mit einer deutlich anderen Gefühlslage auf ihn zurück. „Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte“, sagt Jens Todt, der zu dieser Zeit KSC-Sportdirektor ist, kurz nach dem Spiel. Jahre später wird er etwas gefasster ergänzen: „Der Videobeweis hätte Gräfe damals korrigiert. Keine Ahnung, was er da gepfiffen hat.“ Einen VAR gibt es zu dieser Zeit aber noch nicht, Schiedsrichter Gräfe zieht noch lange nach dem Spiel den Hass der Karlsruher auf sich. Der Referee pfeift danach sechs weitere Jahre im Profifußball, leitet aber nie wieder ein Spiel des KSC.

Fassungslos beschweren sich die KSC-Profis bei Schiedsrichter Manuel Gräfe, der noch lange in der Karlsruher Schusslinie bleibt. imago/Jan Huebner Fassungslos beschweren sich die KSC-Profis bei Schiedsrichter Manuel Gräfe, der noch lange in der Karlsruher Schusslinie bleibt.

Und der HSV? Der rettet sich in den darauffolgenden beiden Spielzeiten ohne Relegation in der Bundesliga. 2018 aber geht’s dann doch runter in Liga zwei – und es kommt zu mehreren Wiedersehen in Karlsruhe, wo man danach nie mehr einen Aufstiegsplatz erreicht und zwischenzeitlich sogar in die 3. Liga absteigt. Inzwischen sind die Verhältnisse aber wieder ganz genau wie vor elf Jahren: Der HSV spielt in der Bundesliga, der KSC im oberen Mittelfeld der 2. Liga. Vielleicht gibt es ja schon bald das nächste Wiedersehen.