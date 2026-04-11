„Definitiv bereit“: HSV-Profi Elfadli in der Startelf – darum saß er zuletzt draußen

Mindestens sieben HSV-Profis fallen am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) für das Gastspiel beim VfB Stuttgart aus. So angespannt war die Personallage bei den Hamburgern in dieser Saison noch nie. „Es springen ein paar Jungs ein, die in den vergangenen Monaten nicht so viel Aufmerksamkeit hatten“, meint Trainer Merlin Polzin. Zu diesen „Jungs“ wird auch Daniel Elfadli gehören. Auf den 29-Jährigen wartet ein besonderer Auftritt.

Zu Saisonbeginn war Elfadli beim HSV noch Stammspieler, doch davon war in diesem Jahr nicht mehr so viel zu sehen. Einer der Gründe: Die im Vergleich zur Zweiten Liga fehlenden Räume in der Bundesliga stellten ihn immer wieder vor Probleme. Unter hohem Raum- und Gegnerdruck fehlten ihm im Vergleich zum Vorjahr häufig die Lösungen. Mit dem Ball am Fuß konnte er zu selten seine Qualitäten zeigen, auch im Spiel gegen den Ball fehlte ihm immer mal wieder das richtige Timing. In den vergangenen sechs Liga-Spielen saß er bei drei Partien die komplette Spielzeit draußen.

Elfadli hat an seinen Defiziten „fleißig gearbeitet“

„Er hat versucht, fleißig an den Themen zu arbeiten, die vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass er in den vergangenen Wochen weniger Spielzeit hatte“, sagt Polzin, der Elfadli grundsätzlich als einen Spieler bezeichnet, der der Mannschaft „extrem hilft und guttut“. Dabei geht es unter anderem um seine Führungsqualitäten, seine Energie oder auch seine positive Lebenseinstellung.

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Über die Defizite auf dem Platz wurde offen mit dem Defensiv-Allrounder gesprochen. Die Botschaft kam bei ihm offenbar an. Interne Probleme gibt es keine. Der HSV-Coach: „Am Ende ist Daniel alt und erfahren genug, um zu wissen, was ihn auch dazu gebracht hat, mit dem HSV in der Bundesliga spielen zu können: harte Arbeit, Fleiß und vielleicht auch mal den einen oder anderen Umweg mehr zu gehen als andere Spieler.“

Für Elfadli ist es in Stuttgart ein kleines Heimspiel

Am Sonntag in Stuttgart wird Elfadli, der erst mit 25 Jahren den Sprung zu den Profis geschafft hat, mal wieder auf dem Platz gebraucht. „Er ist definitiv bereit“, meint Polzin, der fest davon überzeugt ist, dass er „ein gutes Spiel machen und relativ viel auf dem Platz stehen wird“. Für zusätzliche Motivation werden im besten Fall der Gegner und der Spielort sorgen. Denn für den 29-Jährigen ist es auch ein kleines Heimspiel.

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Elfadli ist in Leonberg direkt vor den Toren Stuttgarts zur Welt gekommen. Seine komplette Kindheit und Jugendzeit hat er in der Region verbracht. Gegen die zweite Mannschaft der Stuttgarter hat er mit Reutlingen (Oberliga) und Aalen (Regionalliga) drei Spiele absolviert. Jetzt darf er erstmals in seiner Heimat gegen die VfB-Profis ran. Polzin: „Ich bin sehr froh, dass er uns bei diesem für ihn besonderen Spiel in seiner Heimat unterstützen wird.“