Debüt von HSV-Profi Katterbach in der U21 endet mit bitterer Enttäuschung

Anfang der Woche war Noah Katterbach nach einem „Fehlverhalten“ bei den HSV-Profis aussortiert und zur U21 geschickt worden. Die Strafversetzung gilt vorerst bis zur nächsten Länderspielpause im Oktober. An diesem Samstag stand Katterbach direkt für den HSV-Nachwuchs in der Regionalliga Nord auf dem Platz.

Nur drei Trainingseinheiten hatte Katterbach in dieser Woche mit der U21 absolviert. Coach Lukas Anderer stellte den 24-Jährigen beim Ligaspiel in Schöningen trotzdem sofort in die Startelf. Für den 40-fachen Bundesligaspieler war es ein besonderer Moment.

Katterbach sorgt mit Öztunali für Offensiv-Schwung

Exakt 260 Tage nach seinem Kreuzbandriss, den er sich am 10. Januar im Test gegen den FCSB Bukarest (1:2) zugezogen hatte, feierte Katterbach seinen ersten Pflichtspieleinsatz. Sein Auftritt war ordentlich: Auf der linken Seite brachte er gemeinsam mit Levin Öztunali das Spiel der U21 immer wieder nach vorn, holte mehrere Ecken heraus und schlug gefährliche Flanken. Im Laufe der zweiten Halbzeit ließ seine Kraft dann zunehmend nach. Nach 88 Minuten war für den Profi Schluss.

Bitter für den HSV: Punkte gab es in Schöningen trotz Katterbach keine. Mit zwei Standards entschied die Heimmannschaft das Spiel. Daniel Reiche (45.) brachte die FSV nach einer Ecke in Führung. Im zweiten Durchgang glichen die Hamburger durch Maurice Boakye (65.) aus. Kurz vor Schluss traf dann allerdings Philipp Harant (88.) per Handelfmeter zum 2:1-Sieg für die Gastgeber.

Für den HSV-Nachwuchs war es bereits die siebte Niederlage im zehnten Spiel – diesmal gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Durch die Pleite rutschten die Hamburger wieder auf den vorletzten Tabellenplatz ab und wurden von Schöningen überholt. Am kommenden Mittwoch geht es mit dem Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt weiter. Katterbach soll dann erneut dabei sein.