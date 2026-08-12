Bereits vor Monaten bahnte sich an, dass sich die Wege Fábio Baldés und des HSV in diesem Sommer trennen könnten. Nun steht der Deal unmittelbar bevor – und die Hamburger kassieren eine stattliche Ablöse.

In den vergangenen beiden Spielzeiten feierte Fábio Baldé große Erfolge mit dem HSV. Nun zieht es ihn zu einem anderen Klub. IMAGO/Fernando Soares

Wochenlang war nicht klar, wie es mit Fábio Balde beim HSV weitergehen würde. Immer wieder gab es loses Interesse verschiedener Vereine – nun ist der 21-Jährige tatsächlich so gut wie weg. Am Mittwoch machte sich Baldé auf den Weg nach Frankreich, um den Medizincheck bei Racing Straßburg zu absolvieren. Geht alles gut, wird der Flügelflitzer beim Erstligisten einen Vier-Jahres-Vertrag unterschreiben. Für den HSV ein lohnendes Geschäft – denn er kassiert eine satte Ablöse.

Bereits zum Wochenstart hatte sich angedeutet, dass es Baldé nach Frankreich ziehen würde. Am Dienstag und Mittwoch fehlte der Junioren-Nationalspieler Portugals dann beim Training und wird auch künftig nicht mehr im Volkspark aufdribbeln. Damit findet ein wochenlanger und bisweilen kurioser Trubel sein Ende.

Baldés HSV-Vertrag läuft noch bis Sommer 2029

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Gut für den HSV, der sein Eigengewächs auf dem Transfermarkt vergoldet. Eine Ablöse von sieben Millionen Euro soll der Verein für Baldé einsteichen, weitere Bonuszahlungen könnten hinzukommen. Damit zahlt es sich für den Verein aus, dass der Angreifer seinen Vertrag erst im Vorjahr langfristig bis Sommer 2029 verlängerte und entsprechend teurer wurde. Zudem erwies sich HSV-Sportdirektor Claus Costa gegenüber den Racing-Bossen als harter Verhandlungspartner. Mit Erfolg.

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Passiert beim Medizin-Check nichts Unerwartetes, wechselt Baldé zum letztjährigen Tabellen-Achten der Ligue 1. Für den HSV spielte er in der laufenden Sommer-Vorbereitung keine einzige Minute. Zunächst pausierte Baldé wegen einer Blase am Fuß, dann aufgrund von Wadenproblemen und weiteren Malaisen. Seit drei Wochen konnte er kein einziges Mannschaftstraining mehr absolvieren.

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Baldé spielte 16-mal für den HSV in der Bundesliga

Nun schließt sich das Kapitel Baldé beim HSV. Unterm Strich trotz zwischenzeitlicher Missverständnisse eine Erfolgsstory: 22-mal war er in der Aufstiegssaison 2024/25 zum Einsatz gekommen, in der Bundesliga ließ er 16 Partien (mit einem Tor und einer Vorlage folgen). Zum Abschied füllt das Talent, das 2020 aus Billstedt zum HSV wechselte, seinem Klub die Kassen und sorgt damit auch für weiteren finanziellen Spielraum auf dem Transfermarkt.

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Der HSV sucht seinerseits noch einen neuen Abwehrchef, einen weiteren Stürmer und im Idealfall Flügelspieler für die rechte und linke Seite. Zudem hoffen die Bosse, Fábio Vieira vom FC Arsenal loszueisen.