Deal fix: HSV holt Bayern-Torwart Peretz! Zwei Profis vor dem Abgang

Der nächste HSV-Zugang des Sommers ist im Anflug. Adam Karabec ist es nicht. Zwischen Sparta Prag und den Hamburgern gibt es weiterhin noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Schneller ging es auf der Torwartposition.

Bayerns Daniel Peretz wechselt in den Volkspark! Sportvorstand Stefan Kuntz hatte es im Laufe des Trainingslagers in Herzogenaurach angekündigt: Nach dem Abgang von Matheo Raab zu Union Berlin gab es dringend Bedarf nach einem neuen Keeper. Dieser sollte Bundesliga-Niveau haben. Peretz, der bereits im vergangenen Winter auf der HSV-Liste stand, rückte wieder in den Fokus.

Konkurrent für Heuer Fernandes: Daniel Peretz wird von Bayern München ausgeliehen

Mit den Bayern und dem Torhüter sind alle Wechsel-Details bereits geklärt. Israels Nationalkeeper machte sich am Samstag auf den Weg nach Hamburg. Am Sonntag ist der Medizincheck im UKE geplant. Spätestens am Montag soll der 25-Jährige dann beim HSV unterschreiben.

Peretz wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Damit gibt es im HSV-Tor gleichzeitig auch einen heißen Kampf um die Nummer eins. Bislang hatte Daniel Heuer Fernandes diesen Status sicher. Mit dem Peretz-Wechsel werden die Karten neu gemischt und der Konkurrenzkampf erhöht.

Suhonen und Poreba werden den HSV verlassen

Die Baustelle im HSV-Tor ist mit der Verpflichtung geschlossen. In den Vordergrund rückt jetzt auch wieder die Arbeit an den Abgängen. Beim Test am Samstagnachmittag in Graz (Liveticker auf MOPO.de) waren unter anderem Anssi Suhonen und Lukasz Poreba nicht im HSV-Kader. Sie reisten bereits aus dem Trainingslager zurück nach Hamburg. Ein klares Zeichen. Laut „Bild“ soll der Finne Suhonen vor einer Leihe zum schwedischen Erstligisten Östers IF stehen.