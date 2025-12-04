„Das wird er weiterhin sein“: Kommt jetzt die Jatta-Wende beim HSV?

Es war der nächste Wahnsinnsmoment im Volkspark – nur das Happy End blieb diesmal aus. Erstmals in dieser Saison stand Bakery Jatta beim DFB-Pokal-Achtelfinale (2:4 i.E.) gegen Holstein Kiel im HSV-Kader. In der 99. Minute wurde der Offensivspieler eingewechselt, nur acht Minuten später traf er zum 1:0 und brachte das Stadion zum Beben (107.). Ein verrückter Glücksmoment voller Emotionen. Wirklich lange hielt die Freude allerdings nicht. Kiel kam noch zum Ausgleich und siegte schließlich im Elfmeterschießen.

„Ich hätte es ihm gegönnt, dass er der Matchwinner ist. So ist es leider nicht gekommen“, sagte Trainer Merlin Polzin. Miro Muheim sah es ähnlich. Der HSV-Kapitän: „Ich freue mich sehr für ihn, dass er heute reingekommen ist und ein Tor gemacht hat. Aber am Ende wollten wir gewinnen – und das haben wir nicht geschafft.“

Der HSV wollte Bakery Jatta schon im Sommer loswerden

Für Jatta war es das bittere Ende eines sehr speziellen Abends. Seit vergangenem Sommer steht der 27-Jährige im Volkspark auf dem Abstellgleis. Ihm wurde damals offen gesagt, dass er sich einen neuen Verein suchen solle. Das gelang nicht. Jatta blieb. Er durfte aber nur noch am Training im Volkspark teilnehmen.

Bakery Jatta sank nach seinem HSV-Tor gegen Kiel auf die Knie. WITTERS Bakery Jatta sank nach seinem HSV-Tor gegen Kiel auf die Knie.

Aus sportlichen Gründen war Jatta bis zum Auftritt gegen Kiel bei keinem Pflichtspiel im Kader dabei. Nun gab es die überraschende Wende. Und plötzlich könnte er auch für die Zukunft wieder eine Rolle spielen. „Er hat sich im Training den Einsatz verdient“, so Polzin, der betont, er habe bei dem Fanliebling in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung beobachtet. Dieser Eindruck wurde durch seinen Einsatz gegen Kiel verstärkt.

HSV-Trainer Polzin öffnet Jatta nach Pokal-Drama die Tür

Der HSV-Coach sagt: „Mir hat es heute wieder gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist und auch weiterhin sein wird. Er bringt sehr viel Energie ein.“ Bald auch wieder in der Bundesliga? Oder war das Pokalspiel nur eine Ausnahme? Laut Polzin ist alles möglich.

Die Wahrscheinlichkeit dürfte beim Blick auf die Konkurrenz allerdings nicht besonders hoch sein. Vielmehr ist damit zu rechnen, dass das Kiel-Spiel erst einmal eine Ausnahme bleibt, Jatta künftig wieder vor allem auf dem Trainingsplatz zu sehen ist – und er im Winter erneut abgegeben werden soll. Daran hätte womöglich selbst der Einzug ins Pokal-Viertelfinale nichts geändert.