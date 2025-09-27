Mia Büchele hat gute Erinnerungen an Magdeburg. „Ich bin froh, dass ich mit meinem Tor den Deckel drauf machen konnte“, sagt die 21-Jährige über das Pokalspiel des HSV im August 2024. Nach der Führung durch Tarah Burmann traf Büchele zum 2:0-Endstand in Sachsen-Anhalt – der Beginn einer furiosen Pokalsaison, die erst mit dem Rekord-Halbfinale im ausverkauften Volksparkstadion gegen Werder Bremen (1:3 n.V.) endete. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen.



