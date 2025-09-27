mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mia Büchele bei einem Spiel des HSV

Mia Büchele traf vor einem Jahr zum 2:0-Sieg ​​​​​​​in Magdeburg. Am Sonntag kommt es zur Neuauflage des Pokal-Duells. Foto: WITTERS

paid„Das wird der HSV auch merken“: Ost-Klub warnt vor heißem Pokal-Duell

kommentar icon
arrow down

Mia Büchele hat gute Erinnerungen an Magdeburg. „Ich bin froh, dass ich mit meinem Tor den Deckel drauf machen konnte“, sagt die 21-Jährige über das Pokalspiel des HSV im August 2024. Nach der Führung durch Tarah Burmann traf Büchele zum 2:0-Endstand in Sachsen-Anhalt – der Beginn einer furiosen Pokalsaison, die erst mit dem Rekord-Halbfinale im ausverkauften Volksparkstadion gegen Werder Bremen (1:3 n.V.) endete. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test