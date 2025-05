Das Volksparkstadion hat einen neuen Rasen – auf dem der HSV nie spielen wird

Zwei Wochen ist es her, dass der HSV mit dem 6:1-Sieg gegen Ulm den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte und im Anschluss kräftig im Volksparkstadion feierte. Die Fans stürmten damals den Platz und waren auf der Jagd nach Aufstiegssouvenirs. Tore, Stühle, Werbebanden und zahlreiche Stücke vom Rasen wurden auseinander- und mitgenommen. Mittlerweile ist von den Spuren der wilden Party nicht mehr viel zu sehen.

Die Reste des Aufstiegsrasen wurden in den vergangenen Tagen vom HSV abgetragen und entsorgt. Auch ein frischer Rollrasen wurde im Volksparkstadion bereits verlegt. Kurios: Die Profis werden auf diesem nie spielen. Nur für zwei Events wird das neue Grün gebraucht.

HSV-Stadion wird in der Sommerpause gebraucht

In der kommenden Woche findet im Volksparkstadion der Partnercup statt. HSV-Sponsoren treten zu einem kleinen Turnier gegeneinander an. Dafür wäre der ramponierte Rasen nach dem Ulm-Spiel nicht mehr zu gebrauchen gewesen. Im Anschluss an den Partnercup wird das Volksparkstadion zur Event-Arena umgestaltet. Am 7. Juni tritt Comedian Chriss Tall auf. Im Juli folgen vier Konzerte. Den Anfang macht Ed Sheeran (4., 5. und 6. Juli). Danach spielt noch die Band Imagine Dragons im Volksparkstadion (16. Juli).

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der neue Rasen wird für die Konzerte unter Platten versteckt. Erst am 20. Juli wird er wieder gebraucht. Dann treten die Hamburg Sea Devils zum Football-Match gegen Düsseldorf Rhein Fire im Volksparkstadion an. Vor allem für dieses Spiel musste der Rasen nun erneuert werden, das war vertraglich vorher so vereinbart. Rücksicht auf den Untergrund müssen die Footballer keinen nehmen. Beide Teams können sich ordentlich austoben. Denn im Anschluss hat das Grüne auch schon wieder ausgedient.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Profi überrascht mit eigenem Aufstiegs-Song und erklärt die Hintergründe

Für die neue Bundesliga-Saison, in der dann sowohl die HSV-Männer als auch die Frauen ihre Erstligaspiele im Volksparkstadion austragen, wird im August eine frischer Rasen verlegt. Dieser soll im Idealfall etwas hochwertiger und strapazierfähiger sein, damit er länger als nur ein paar Wochen hält. Nach der besten Lösung dafür wird in den kommenden Wochen und Monaten gesucht.