„Das steht außer Frage!“ HSV-Versprechen fürs Derby gegen St. Pauli

Keine zehn Minuten waren nach dem Abpfiff der Partie gegen Gladbach vergangen, da war das 0:0 für einen Großteil der HSV-Fans schon abgehakt. Die Gesänge, die auf der Nordtribüne angestimmt wurden, ließen keinen Zweifel aufkommen: Am kommenden Freitag (20.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) soll am Millerntor der Sieg im Stadtderby eingefahren werden. „Jeder kann sich sicher sein, dass wir bereit sein werden“, ließ auch Trainer Merlin Polzin wissen.

Kaum ein anderes Spiel dieser Saison werden sie im Volkspark so schnell zu den Akten legen wie diese Nullnummer gegen Gladbach. Der Blick geht nach vorn, in Richtung der Partie gegen den Stadtrivalen. Purer Abstiegskampf wartet auf die beiden Kontrahenten, der HSV will seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf St. Pauli im besten Fall auf acht Zähler ausbauen. Und dann gibt es ja auch noch etwas gutzumachen …

Die Wunde des Hinspiels gegen St. Pauli saß beim HSV tief

Das 0:2 aus dem Hinspiel war die wohl tiefste Wunde, die der HSV in dieser Spielzeit einstecken musste. St. Pauli dominierte Ende August im Volkspark, das allerdings gegen einen HSV, der noch überhaupt nicht in der Liga angekommen war – und dem unter anderem die Zugänge Luka Vuskovic, Albert Sambi Lokonga und Fábio Vieira fehlten. Nun will der HSV den Spieß umdrehen.

Mut macht dabei auch die Art und Weise des 0:0 gegen Gladbach. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir extrem aggressiv und intensiv, haben ihnen keinen Platz gelassen“, so Miro Muheim. „Wir waren in den Zweikämpfen voll da und auch mit Ball haben wir gute Lösungen nach vorn gefunden. Das war eine Topleistung. Ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen auch für nächste Woche.“ Und weiter: „Wir wollen immer gewinnen gegen Pauli! Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel.“

Auch HSV-Profi Nicolai Remberg ist heiß auf das Stadtduell

Auch Nicolai Remberg war die Vorfreude auf das Derby schnell anzumerken. „Die Bedeutung brauche ich hier keinem erklären“, so der Ex-Kieler. „Solche Spiele sind einfach geil. Da brauchst du keinen heißmachen. Wir haben auch etwas gutzumachen wegen des Hinspiels. Das war kein gutes Spiel von uns und wir wollen natürlich ein anderes Gesicht zeigen.“

Keeper Daniel Heuer Fernandes verspricht: „Es steht außer Frage, dass wir heiß sind.“ Für Damion Downs, der gerade auf Leihbasis aus Southampton in den Volkspark wechselte, wird es das erste Hamburger Stadtduell seiner Karriere. „Ich freue mich extrem darauf“, sagte der Angreifer.

Bis Montagnachmittag können die HSV-Profis die Partie gegen Gladbach sacken lassen, so lange haben sie frei. Dann beginnt ab 15 Uhr die vier Tage lange Vorbereitung auf das Spiel aller Spiele …