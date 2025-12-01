Baldé über 80-Meter-Sprint vorm HSV-Siegtor: „Eigentlich wollte ich …“

Es sind ja noch ein paar Tage hin bis zum Ende dieses Jahres und speziell im Volkspark wird demnächst noch die eine oder andere Partie gespielt. Doch alles spricht dafür, dass die Anhänger am Sonntag den Sprint des Jahres sahen. Fabio Baldés 80-Meter-Lauf gegen Stuttgart, den der Flügelflitzer mit der Vorarbeit zum 2:1 krönte, riss die Anhänger von den Sitzen, ob nun im Stadion oder vor dem TV. „Das war krank, ein geiles Gefühl“, jubilierte Baldé im Jugend-Duktus und gab zu, dass der Treffer eigentlich eher Zufall war. Denn das mit der Vorlage für Siegtorschütze Fábio Vieira hatte sich Baldé ganz anders gedacht.

Niemand konnte ihn aufhalten, wer es auch versuchte. Mit 34,75 km/h flitzte Baldé über den Platz, nachdem er in der vierten Minute der Nachspielzeit bedient wurde und reichlich freien Raum vor sich hatte. Getragen von den Fans, die den Sprint gefühlt mitanzogen und die Kugel dann auch bei Vieiras Abschluss mit ins Tor brüllten. Ein besonderer Abschluss eines besonderen Nachmittags.

Baldé gab die Vorlage zum 2:1 des HSV gegen Stuttgart

Wie aber nahm Baldé seinen Wahnsinns-Sprint wahr? „Ich habe gesehen, dass Capo (Nicolás Capaldo, die Red.) den Ball hat“, erzählte er. „Da habe ich so viel Platz gesehen und dachte mir: Ich bringe ein gutes Tempo mit. Das war dann ein Fifty-fifty-Duell mit Mittelstädt. Und dann habe ich einfach durchgezogen. Wenn ich durchziehe, gibt es nur wenige Spieler, die mich halten können.“

Aber: Eigentlich wollte Baldé, als er nach dem Konter im VfB-Strafraum angekommen war, gar nicht abspielen. „Ich wollte eigentlich abkippen und schießen“, stellte er grinsend fest. Glück für den Offensivmann, dass der Ball abgefälscht wurde und zu Vieira gelangte. Baldés Resümee: „Eine Vorlage ist auch gut.“

HSV-Talent Baldé spielt für Portugals U21

Für das in Wilhelmsburg aufgewachsene Talent, das seit Herbst für Portugals U21 spielt, war die Aktion der bisherige Höhepunkt seiner Spielzeit. Siebenmal wurde er in den zwölf Bundesligaspielen dieser Saison eingewechselt, auch gegen Stuttgart kam er nach 68 Minuten ins Spiel. „Es gibt Phasen, da spielt man mehr, und solche, in denen man weniger spielt“, sagte er. „Ich bin gerade in einer, in der ich etwas weniger spiele. Aber am Ende geht es ums Team – und das Team braucht mich, das sieht man auch jetzt. Auch, wenn es nur zehn oder 20 Minuten sind.“ Und weiter: „Durch eine Aktion kann sich alles verändern. Diesmal hatte ich das Glück und die Aktion kam von mir. Am Ende ist es egal, ob ich starte oder von der Bank komme. Ich will immer den Unterschied machen. Das ist mir diesmal gelungen.“

Worte, die von großem Selbstbewusstsein zeugen. Das hängt auch damit zusammen, dass Baldé regelmäßig im Austausch mit Trainer Merlin Polzin steht. „Ich hatte viele Gespräche“, bestätigt Baldé. „Merlin ist ein Trainer, der vielen jungen Spielern eine Chance gibt. Gerade Alex (Røssing-Lelesiit, die Red.) und ich kommen in fast jedem Spiel rein und kriegen unsere Minuten. Es geht darum, die Chance zu nutzen und jede Minute zu genießen. Es ist die Bundesliga!“

Eine Spielklasse, in der Hamburgs Super-Sprinter nun seinen ersten richtig großen Akzent gesetzt hat. Die Zeit für weitere könnte passender kaum sein: Es folgen die Nordderbys gegen Kiel (Mittwoch) und Werder (Sonntag).