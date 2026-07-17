Der HSV hat seine ersten neuen Jerseys für die Saison 2026/27 vorgestellt. Welche Stadion-Besonderheiten in den Hemden stecken – und was bei den Adidas-Streifen auffällt.

Shafiq Nandja (o.l.) und Nicolai Remberg (o.r.) mit ihrem jüngeren Ich in den neuen Trikots. Das Besondere: Nachwuchskicker Lloyd (u.l.), der in der U12 des HSV spielt, verkörpert den jungen Nandja. HSV

Rechtzeitig vor dem ersten Testspiel des Sommers bei Rapid Wien an diesem Samstag (19 Uhr) hat der HSV sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Am Freitagvormittag lüftete der Verein das Geheimnis hinter den neuen Jerseys, über das es in den vergangenen Wochen bereits einige Spekulationen gegeben hatte. Auf den ersten Blick ist es klassisch in Weiß gehalten – doch mit einigen Details im Stoff überrascht der HSV seine Fans.

Die Präsentation läuft diesmal unter dem Motto „An der Elbe werden Träume wahr“. Dazu passend wurden für die Vorstellung mit Shafiq Nandja und Nicolai Remberg zwei männliche Profis ausgewählt, die in der Vorsaison im ausverkauften Volksparkstadion ihr Heimspiel-Debüt für den HSV feiern durften. „57.000 Menschen, die deinen Namen rufen. Das ist der Traum vieler Kinder, die Fußball ihre Leidenschaft nennen“, heißt es im Motto-Text, der das Frauen-Team um Victoria Schulz einschließt.

HSV-Profis stellen Jersey mit jüngerem Ich vor

Anzeige

Zur Trikot-Kampagne gehört, dass Remberg und Nandja – im übertragenen Sinne – mit ihrem jüngeren Ich veranschaulichen, dass es möglich ist, sich im Volkspark Kindheitsträume zu erfüllen. HSV-Nachwuchsspieler Lloyd, der in der U12 spielt, ließ sich vor diesem Hintergrund als „junge Version“ von Nandja zusammen mit dem inzwischen 19-jährigen Abwehr-Youngster ablichten. Ein süßer Schnappschuss.

Die HSV-Frauen um Victoria Schulz (M.) sind ebenfalls Teil der Trikot-Kampagne. HSV

Der HSV schreibt in seinem Kommuniqué: „Der Schlüssel zum Erfolg ist das Volksparkstadion – das Wohnzimmer derer, die die Raute im Herzen tragen.“ Um die Arena zu würdigen, sind einige spezielle Details in die neuen Jerseys eingearbeitet.

Anzeige

Auge fürs Detail: Im Trikotstoff ist nicht nur eine einzige Raute zu erkennen. HSV

So sei „die lichtdurchflutete Stadionmembran vom Volksparkstadion (…) abstrakt in hellblauer Farbe auf dem Trikot abgebildet“ – und zwar so, dass sie im blau-weiß-schwarzen Vereinswappen auf der Trikotbrust münde. Bei genauem Hinsehen ist somit eine doppelte Raute zu erkennen.

Legendäre Adidas-Streifen diesmal in drei Farben

Anzeige

Die drei Streifen des Herstellers Adidas auf der Schulter gehören wie üblich dazu – allerdings gibt es auch hier diesmal eine Besonderheit: Zum ersten Mal überhaupt wurde in der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Sportartikel-Giganten entschieden, dass die Streifen zwei unterschiedliche Farben aufweisen: blau und schwarz. Der HSV hat sich diesbezüglich von den gleichfarbigen Parkplatzstreifen hin zum Volksparkstadion inspirieren lassen. Eine solche Musterung können die Fans seit einiger Zeit auf dem Boden von Parkplatz Weiß erkennen.

Blau und schwarz: Die Adidas-Streifen weisen eine Besonderheit auf. HSV

„So bilden die verschiedenen Stadion-Elemente einen roten Faden in der Gestaltung des neuen Heimtrikots“, schreibt der HSV, in dessen Onlineshop die frischen Hemden ab sofort erhältlich sind – sowohl für Kinder (Kosten: 69,95 Euro) als auch für Herren und Damen (99,95 Euro). Während die Feldspieler Remberg, Nandja und Co. bei den Heimspielen also auch in Zukunft klassischerweise in Weiß auflaufen, erhalten die Torhüter um Daniel Heuer Fernandes leuchtend gelbe Keeper-Jerseys.

Das Heimjersey aus der Vorsaison mit den Zacken auf der Brust wurde bis zuletzt übrigens gut 70.000 Mal verkauft – ein Rekordwert. Jetzt ist ein erneuter Ansturm zu erwarten.