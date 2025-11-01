Das kann ja heiter werden! Warum den HSV-Fans zum nächsten Heimspiel Chaos droht

Am Sonntag steht für den HSV-Anhang erstmal der nächste Auswärtsritt auf dem Programm. Zumindest 5000 Hamburger werden ihr Team nach Köln begleiten, wo ab 15.30 Uhr (Liveticker auf mopo.de) das Duell der Bundesliga-Aufsteiger ansteht. Doch auch die nächste Heimpartie wirft schon ihre Schatten voraus: In der kommenden Woche (8.11.) kommt Borussia Dortmund in den Volkspark. Schon jetzt gibt es schlechte Nachrichten für die Fans – denn es wird ein heftiges Verkehrs-Chaos erwartet!

Der Grund: Bereits am kommenden Freitag wird im Zuge der Bauarbeiten zum wiederholten Male der Elbtunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ab 22 Uhr geht dann zwischen Stellingen und Heimfeld nichts mehr – und zwar bis montags um 5 Uhr. Sehr schlechte Aussichten für alle Fans, die am Samstag (15.30 Uhr) den Auftritt des HSV gegen den BVB besuchen wollen. Auch diesmal wird der Volkspark mit 57.000 Besuchern voll besetzt sein.

Der HSV rät seinen Fans die Anreise per Bus und Bahn

Bereits jetzt dürfte klar sein, dass aufgrund der angekündigten Fan-Massen auch das Stadtgebiet überlastet sein dürfte. Entsprechend wird dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Eine Planung der Bauarbeiten, die den HSV zum wiederholten Male trifft. Und es dürfte in wenigen Wochen noch heftiger kommen! Auch zwischen dem 5. und 8. Dezember (Freitagabend bis Montag früh) wird der Elbtunnel gesperrt. In diesen Zeitraum fällt das von den Fans heiß ersehnte Nordderby gegen Werder Bremen, das noch nicht genau terminiert wurde – aber an eben jenem Wochenende im Volkspark ausgetragen wird.