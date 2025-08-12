Wichtiger Schritt für Nicolás Capaldo und seine Freundin Agustina: Das Paar unterschrieb pünktlich vor dem Mallorca-Trip des neuen Mittelfeldspielers und seiner Teamkollegen einen Mietvertrag in Hamburg.. Die Stadt kennt der Argentinier noch nicht wirklich, dafür aber den HSV und den FC St. Pauli. In der MOPO vergleicht der 26-Jährige das Derby mit einem legendären Duell in seiner Heimat. Capaldo spricht über Diego Maradona, seinen harten Spielstil, ikonische Mitspieler – und Lionel Messi: „Es gibt da eine Verbindung ...“



