Nicolas Capaldo lehnt an eine HSV-Wand

Angekommen in Hamburg: Nicolás Capaldo (26) hat einen HSV-Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben. Foto: WITTERS

paid„Das ist verrückt!“ Capaldo staunt über den HSV – und verrät Messi-Story

Wichtiger Schritt für Nicolás Capaldo und seine Freundin Agustina: Das Paar unterschrieb pünktlich vor dem Mallorca-Trip des neuen Mittelfeldspielers und seiner Teamkollegen einen Mietvertrag in Hamburg.. Die Stadt kennt der Argentinier noch nicht wirklich, dafür aber den HSV und den FC St. Pauli. In der MOPO vergleicht der 26-Jährige das Derby mit einem legendären Duell in seiner Heimat. Capaldo spricht über Diego Maradona, seinen harten Spielstil, ikonische Mitspieler – und Lionel Messi: „Es gibt da eine Verbindung ...“

