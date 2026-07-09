Mit viel Aufwand und Kraft hatte der HSV in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Dazu gehörten ein radikaler Kaderumbruch und ein neuer Spielansatz. Nun soll der nächste Schritt gemacht werden. Damit sich kein Spieler auf dem bislang Erreichten ausruht, hat Trainer Merlin Polzin direkt zum Auftakt der Vorbereitung in Dänemark die Zügel angezogen.

Hinter dem HSV-Kader für die neue Spielzeit stehen aktuell noch viele Fragezeichen. Das gilt sowohl für die Abgangs- als auch für die Zugangsseite. Ein Problem ist das für Polzin zum aktuellen Zeitpunkt nicht. „Für mich ist es wichtig, dass wir ein Gerüst haben, auf dem wir aufbauen können. Sowohl was unsere Kultur angeht, was die Mannschaft angeht – als auch was die Art und Weise, wie wir auftreten wollen, angeht“, sagt der HSV-Coach.

Was Polzin im HSV-Training jetzt sehen will

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Losgehen soll es direkt mit Vollgas. Eine entsprechend klare Ansage gab es an die Mannschaft zum Trainingsstart in Dänemark. Polzin erklärt: „Die nächsten Wochen werden darüber bestimmen, wie wir in die Saison starten und wer wir sein wollen. Für mich geht es darum: Welchen Standard und welchen Anspruch setzen wir uns direkt? Das ist eine Überschrift, die ich für die Jungs, für die Tage gewählt habe. Der Standard, den wir uns setzen, der ist unverhandelbar.“

Es geht um Themen wie Haltung und Mentalität. Das soll nicht nur in den Spielen, sondern auch in jeder Trainingseinheit zu sehen sein. Eine intensive Spielweise bleibt dabei der Schlüssel zum Erfolg – und das noch deutlich mehr als zuletzt. Das Ziel ist unter anderem eine bessere Kontrolle in allen Phasen des Spiels. Dafür sollen jeder Tag und jede Trainingseinheit genutzt werden.

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„Was wir machen, wollen wir komplett intensiv und gut machen. Wir wollen kritisch mit uns sein und auf dem Platz viel einfordern. Für uns geht es jetzt darum, die nächsten Schritte zu gehen. Dabei wollen wir auf jedes kleinste Detail achten und jeden einzelnen Tag gewinnen“, sagt Polzin, der betont, dass das ab sofort auch noch mehr im Training zu sehen sein muss.

Leitplanken von den Trainern – Profis in der Pflicht

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Es geht für die Spieler unter anderem darum, in jeder Situation scharf und auch mal deutlich in der Kommunikation zu sein, wenn gewisse Aktionen nicht passen. Alles soll auf dem Platz untereinander maximal eingefordert werden, um am Ende dadurch auch den eigenen Anspruch nach oben zu schrauben und gemeinsam weiterzuwachsen.

Gefordert sind dabei alle. Vom Trainerteam gibt es für die Spieler ein paar Leitplanken, aber kein neues, detailliertes Regelwerk mit verschiedenen Punkten, die ab sofort eingehalten werden müssen. Die Spieler stehen vor allem auch selbst in der Pflicht, die passende Haltung zu zeigen und gemeinsam einen erfolgreichen Weg zu finden.

„Wir haben ein paar Überschriften, die für uns wichtig sind, und jetzt definieren wir gemeinsam, was wir akzeptieren und was wir nicht akzeptieren“, verrät Polzin und erläutert: „Es ist für die Spieler wichtig, dass dieses Warum auch aus dem Kreis der Mannschaft kommt und nicht nur der Trainer irgendwelche Regeln aufstellt. Wenn du dir selbst deinen Standard setzt, hat es viel mehr Power, als wenn du weißt, ich darf das und das nicht – und es dann nur vermeidest, anstatt Sachen aus einem Grund zu tun, der dich eher motiviert.“