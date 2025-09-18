mopo plus logo
Stefan Kuntz geht über den HSV-Trainingsplatz

Sportvorstand Stefan Kuntz verteidigt den Weg des HSV und bittet um Geduld. Foto: WITTERS

paid„Das ist ein schmaler Grat“: Wovor HSV-Boss Kuntz jetzt warnt

Vielleicht verleiht ja allein schon die Anstoßzeit Flügel. Erstmals seit seinem Aufstieg in die Bundesliga darf der HSV zur Lieblings-Fußballzeit der Deutschen ran. Samstag, 15.30 Uhr – so wünschen sie es sich im Volkspark möglichst häufig. Und zumindest von der Papierform her stehen die Chancen nicht schlecht, dass endlich der erste Saisonsieg gelingen könnte. Der 1. FC Heidenheim kommt als Tabellenletzter in den Volkspark. Für den noch torlosen HSV ist die Partie nichts anderes als die Chance auf einen Befreiungsschlag. Kommen die Profis nun endlich in der neuen Liga an?

