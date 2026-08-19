Verlängert HSV-Trainer Merlin Polzin in Kürze seinen Vertrag – oder startet er mit einem auslaufenden Kontrakt in die neue Saison? TV-Experte Dietmar Hamann sieht keinen Grund für Hektik.

Rund eineinhalb Wochen noch, dann startet der HSV in Dortmund (29.8.) in die neue Bundesliga-Saison. Eine der wichtigsten Fragen vor dem Serien-Start: Verlängert Merlin Polzin vorher noch seinen Vertrag oder startet der Trainer mit einem auslaufenden Kontrakt in die Saison? Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der für TV-Sender Sky weiterhin als Bundesliga-Experte im Einsatz hat, hat diesbezüglich eine überraschende Meinung.

Wochenlang warteten die Hamburger Verantwortlichen damit, die Gespräche mit Polzin und seinem Trainer-Team um Loic Favé, Richard Krohn und Max Bergmann aufzunehmen. Mittlerweile ist der Prozess in Gang. Offen aber, ob es noch vor dem Saisonstart zur Einigung kommen wird.

Hamann warnt den HSV vor Übereile

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Auch Hamann hält große Stücke auf Hamburgs Erfolgstrainer, der den HSV zunächst im Sommer 2025 in die Bundesliga führte und dann souverän mit Rang 13 den Klassenerhalt schaffte. „Er hat es wunderbar gemacht, das hat ihm keiner zugetraut“, erklärte der 52-Jährige am Dienstag im Rahmen der Sky-Saisoneröffnung.

Bezogen auf den Zeitpunkt der Vertragsverlängerung aber ist Hamann vorsichtig und bremst: „Ich mag ihn, er hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber man muss ja nicht alles überstürzen.“ Der Sky-Experte warnt den HSV sogar: „Wenn du einen Vertrag verlängerst, um zwei oder drei Jahre, kann es ja passieren, dass du schlecht startest und Weihnachten Letzter oder Vorletzter bist. Dann musst du ihn rauswerfen und hast wieder einen Trainer für Jahre auf der Gehaltsliste.“

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Grundsätzlich stellt Hamann fest: „Wir müssen alle etwas runterkommen mit den Trainern. Das ist mir alles etwas zu früh. Zwei Jahre oder ein Jahr vor Ablauf musst du nicht den Vertrag verlängern, warum denn? Lasst sie doch machen.“ Und auf Polzin bezogen: „Ich glaube, dass er auch total entspannt ist. Das ist auch das Geheimnis seines Erfolges, dass er unheimlich entspannt ist, aber in den entscheidenden Momenten auch lauter werden und den Hebel umsetzen kann.“

Der HSV steht vor einem schweren Bundesliga-Auftaktprogramm

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Zumindest in einem Punkt irrt sich Hamann, denn Polzins Entspannung in Bezug auf eine Vertragsverlängerung kennt durchaus Grenzen. Tatsächlich soll der 35-Jährige großes Interesse daran haben, möglichst noch vor dem Liga-Start eine Einigung mit dem HSV zu erzielen, um nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison starten zu müssen. Angesichts eines nicht auszuschließenden Fehlstarts (mit Partien in Dortmund und Leipzig und zwischendurch dem Heim-Auftakt gegen Mainz) könnten ansonsten schnell Fragen nach der Zukunft des Trainers aufkommen. Ein Szenario, das Polzin und der HSV gern vermeiden würden.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ist als TV-Experte für Sky im Einsatz. Früher kickte er unter anderem für die Bayern und den FC Liverpool. IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nachdem sich die seit Anfang Juli im Amt befindliche Sportvorständin Kathleen Krüger selbst mehrere Wochen lang und u.a. in drei Trainingslagern ein Bild von der Arbeit Polzins und seines Teams machte, wurden die Gespräche über eine Verlängerung mittlerweile aufgenommen. Hamann glaubt, dass sich alles automatisch fügen wird: „Der HSV hat jetzt mit Kathleen Krüger eine neue Chefin, die hingekommen ist und sich einige Wochen alles angeschaut hat. Sie wird wissen, was zu tun ist.“ Ansonsten stehe seine Meinung: „Ich sehe keinen Grund, da übereilig den Vertrag noch vor der Saison zu verlängern. Lasst sie ordentlich starten, dann wird sich das von selbst erledigen.“

Ex-HSV-Stürmer Terodde lobt die Arbeit von Sportdirektor Costa

Grundsätzlich traut die Sky-Expertenriege um Hamann und Ex-HSV-Stürmer Simon Terodde dem Verein eine Anknüpfung an die vergangene Saison zu. Terodde sieht allerdings noch Bedarf im Angriff, wo die HSV-Bosse aktuell noch nach einem weiteren Angreifer fahnden: „Der HSV hat mit Glatzel den Stoßstürmer verloren, der aber natürlich nicht mehr eine so große Rolle bei Merlin Polzin gespielt hat. Sie arbeiten eher mit spielerischen Stürmern, Yussuf Poulsen war aber auch immer wieder verletzt. Vorn muss definitiv nachgelegt werden.“ Für Terodde aber steht fest: „Claus Costa macht da einen riesen Job im Verbund mit Merlin Polzin. Sie werden sicher einen auf der Scouting-Liste haben.“

Terodde sieht den HSV in der Vorbereitung auf die Saison „einen Schritt weiter“ als etwa den 1.FC Köln. Auch für Hamann steht fest, dass andere Vereine den Abstieg unter sich ausmachen. Auf die Frage, welche drei Teams am Ende der Tabelle landen werden, stellte er fest: „Werder Bremen, Elversberg, Paderborn.“

Zuwachs bekommt Sky in der kommenden Saison durch einen Hamburger. Ex-Bundesliga-Referee Patrick Ittrich, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendete, steigt als Schiedsrichter-Experte ein und wird den TV-Zuschauern knifflige Situation erklären.