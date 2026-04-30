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Ex-HSV- und Frankfurt-Torhüter Uli Stein mit Ehefrau Corinna, Tochter Jennifer und dem Europapokal

Die Legende und ihre Schätze: Uli Stein mit Tochter Jennifer, Ehefrau Corinna und dem Europapokal der Landesmeister, den er 1983 mit dem HSV in Athen gewann Foto: WITTERS

paidDas hält HSV-Legende Uli Stein von Polzin und Heuer Fernandes

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Er hat bei beiden Vereinen große Spuren hinterlassen. Mit dem HSV wurde Uli Stein (71) zwischen 1982 und 1987 Europacupsieger, zweimal Meister und Pokalsieger, anschließend gewann er auch mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal (1988). Vor dem Duell seiner Ex-Klubs bat die MOPO den früheren Weltklasse-Torwart um seine Meinung: Wann kann der HSV sportlich wieder so groß werden, wie es Frankfurt gerade ist?

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