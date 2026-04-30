Er hat bei beiden Vereinen große Spuren hinterlassen. Mit dem HSV wurde Uli Stein (71) zwischen 1982 und 1987 Europacupsieger, zweimal Meister und Pokalsieger, anschließend gewann er auch mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal (1988). Vor dem Duell seiner Ex-Klubs bat die MOPO den früheren Weltklasse-Torwart um seine Meinung: Wann kann der HSV sportlich wieder so groß werden, wie es Frankfurt gerade ist?



