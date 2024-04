Das gab es noch nicht: Ist das Baumgarts HSV-Matchplan fürs Derby?

Ein richtiges Geheimnis dafür, warum er trotz ständigen Brüllens an der Seitenlinie sowie auf dem Trainingsplatz nie heiser wird, hat Steffen Baumgart nicht. Das verriet der Trainer im MOPO-Interview. Auch nach 90 Minuten war seine Stimme am Dienstag jedenfalls unüberhörbar. „Kommt ran, wir sind noch nicht fertig“, schrie Baumgart seinen Profis entgegen. Und noch mal: „Kommt ran!“ Die erste Einheit der Woche war intensiv – und sie lieferte Indizien dafür, mit welchen Matchplan der HSV ins Stadtderby geht. Ein ganz neuer?

Am Ende des Trainings gab es noch zwei Steigerungsläufe über den ganzen Platz. „Los!“, gab Baumgart das Kommando und forderte: „Bis zur Grundlinie.“ Noch einmal komplettes auspowern also, nachdem es in einer Spielform auf zwei Tore zuvor schon mit viel Tempo zur Sache gegangen war – aber eben auch taktisch. Die Übungswoche bis zum Duell mit dem FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) ist kurz, und damit auch die zur Verfügung stehende Zeit fürs Einstudieren des Matchplans. Steht dieser auf Seiten des HSV bereits?

HSV trainiert vor dem Derby gegen St. Pauli das Pressing

Hohes Anlaufen fordert Baumgart immerzu ein, und er hat es gewiss nicht zum ersten Mal trainieren lassen. Die Art und Weise, wie er das Pressing am Dienstag üben ließ, war aber durchaus spannend. Die Einteilung in ein A- und B-Team jeweils mit Auswechselspielern war offensichtlich – und für die Mannschaft aus den Stammspielern plus X ging es vor allem um das Spiel gegen den Ball. Einerseits hoch pressend – andererseits im weiteren Verlauf der Übung auch mal tiefer stehend. Werden gegen St. Pauli beide Varianten sichtbar sein?

Ignace Van der Brempt, der das 4:0 in Braunschweig wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, wärmte sich am Dienstagvormittag zunächst mit seinen Kollegen auf, wechselte aber ins Individualtraining, als es in besagte Spielform ging. Also bestand die Vierer-Abwehrkette des A-Teams wieder aus Teilzeit-Rechtsverteidiger Ludovit Reis, Dennis Hadzikadunic, Sebastian Schonlau und Miro Muheim. Davor agierte in einem 4-1-3-2-System, das Baumgart beim Anlaufverhalten präferiert, Abräumer Jonas Meffert.

Ein Flügelspieler als zweite HSV-Spitze neben Glatzel?

Und in den beiden Reihen davor wiederum wurde kräftig rotiert. In der offensiven Mittelfeld-Dreierreihe spielten von links nach rechts zumeist Lukasz Poreba, Immanuel Pherai und Bakery Jatta, wobei Letzterer auch mal für einen Moment von außen zusah, als Anssi Suhonen sich rechts probieren durfte. Auffällig war zudem, dass es diesmal Flügelspieler waren, die im Pressing abwechselnd die zweite Spitze neben Robert Glatzel bildeten.

Mal lief Ransford Königsdörffer in vorderster Front mit Glatzel an, mal Jean-Luc Dompé. Unter Baumgart hatte es bisher eher so ausgesehen, dass gegen den Ball nicht einer der nominellen Außenbahnspieler nach vorne schiebt – sondern einer der beiden Zehner László Bénes oder Immanuel Pherai. Der slowakische Topscorer übte am Dienstag allerdings weiterhin nur individuell mit und ohne Ball, sein Einsatz gegen St. Pauli bleibt unklar. Und Pherai agierte, siehe oben, stets in zentraler Rolle hinter den Stürmern.

Gegen Braunschweig passte der Trainer das Anlaufen an

Baumgart könnte bei Ballbesitz des Gegners am Freitag also einen anderen Ansatz verfolgen, was die Rollen der einzelnen Hamburger Profis angeht. Aufs Anlauf-System 4-1-3-2 scheint er nach den Trainingseindrücken vom Dienstag aber wieder setzen zu wollen, nachdem der HSV in Braunschweig zuletzt eher in einem 4-2-3-1 verteidigt hatte – also mit Poreba als zweitem Sechser neben Meffert.

„Uns war natürlich bewusst, dass Braunschweig gerade gegen den Ball und dann in den Umschaltsituationen seine Stärken hat, und da versucht, seine Chancen zu bekommen“, erklärte Schonlau diesen Ansatz. „Dann hast du mit einer Doppelsechs viel Absicherung.“ Es komme aber auch immer darauf an, ergänzte der Kapitän, welchen Spielaufbau der jeweilige Gegner bevorzugt. Während Braunschweig den geringsten Ballbesitz-Anteil aller Zweitligisten (43 Prozent) aufweist, kommt der FC St. Pauli als ligaweit Zweiter auf 56 Prozent und damit auf noch mehr als der HSV (55 Prozent). Nur der 1. FC Magdeburg hat noch mehr Ballbesitz (60 Prozent) als die Stadtrivalen.

St. Pauli wurde im HSV-Training nicht als Gegner simuliert

Es ist also davon auszugehen, dass Baumgart seinen Matchplan mit Blick aufs Derby wieder anpassen wird – auf die beschriebene Art und Weise? Womöglich. Zu erkennen war allerdings auch, dass das Trainerteam des HSV die interne B-Mannschaft nicht im von St. Pauli präferierten 3-4-3-System anordnete. Stattdessen agierten die Abwehr-Backups William Mikelbrencis, Stephan Ambrosius, Guilherme Ramos und Noah Katterbach in einer klassischen Viererkette, die attackiert wurde, wenn ein Querpass ein Pressing-Signal auslöste.

Besagtes B-Team spielte im Training konkret in einem 4-4-2-System mit zwei Stürmern, das man eher nicht vom Stadtnachbarn kennt. Darum ist nicht klar, wie viel von dem Einstudierten auch am Freitag im Volksparkstadion zu beobachten sein wird. Zumal dies auch von der Einsatzfähigkeit von Schlüsselspieler Bénes abhängig sein dürfte. In den Spielpausen liefen die Co-Trainer René Wagner und Merlin Polzin aber mehrfach mit Taktik-Tafeln auf den Platz, um den Profis die Ideen (den Matchplan?) fürs Derby noch einmal aufzuzeigen – während Baumgart seine Stimme kurz schonte. Die kam nicht zuletzt bei den Steigerungsläufen dann ja noch zum Einsatz.