Andrej Vasiljevic gilt als großes HSV-Talent. Zunächst soll der 16-Jährige jedoch behutsam in der U19 aufgebaut werden. Ein Einsatz im Profi-Training ist trotzdem schon bald möglich.

Am Montag präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin in der diesjährigen Saisonvorbereitung erstmals vor den eigenen Fans im Volkspark. Rund 400 Zuschauer waren dabei. Auf dem Platz bekamen sie mit Yussuf Poulsen nur einen Stürmer zu sehen. Otto Stange wird in den kommenden Wochen dazustoßen, weitere Angreifer werden noch auf dem Transfermarkt gesucht. Einer, den die Zuschauer zum Auftakt ebenfalls gerne gesehen hätten, ist Andrej Vasiljevic. Doch die neue Sturm-Perle aus Ungarn muss noch warten.

Für rund 1,5 Millionen Euro hatte der HSV Vasiljevic im März, wenige Tage nach dessen 16. Geburtstag, aus dem Nachwuchs von MTK Budapest verpflichtet. Sportdirektor Claus Costa sprach damals unter anderem von einem „hochspannenden Stürmer-Profil“. Auch mehrere Top-Klubs waren an dem Angreifer interessiert.

Die Bundesliga ist für Vasiljevic beim HSV das große Ziel

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„Mein erstes großes Ziel ist es, so schnell wie möglich in die erste Mannschaft aufzusteigen und mein Debüt in der Bundesliga zu geben. Danach möchte ich mich ins Team kämpfen – was danach passiert, hängt von vielen Faktoren ab“, hatte Vasiljevic wenige Wochen nach seiner HSV-Unterschrift in einem Interview in Ungarn gesagt. Im Volkspark ist der Angreifer mittlerweile längst angekommen. Bei den Profis war er trotz der aktuellen Engpässe im Sturm bislang jedoch noch nicht zu sehen.

Vasiljevic ist im Volkspark zunächst beim U19-Training zu sehen

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Der HSV will den 16-Jährigen zwar nicht bremsen, ihn zum Start aber vor allem behutsam aufbauen. Vasiljevic legte daher zunächst in der U19-Mannschaft der Hamburger los. Diese trainiert ab Freitag ebenfalls wieder im Volkspark. Für die Zuschauer könnte sich also auch ein Besuch beim Nachwuchstraining lohnen. Wie lange Vasiljevic bei der U19 bleibt und wann er die nächsten Schritte machen soll, ist noch offen.

Vasiljevic soll beim HSV den gleichen Weg wie Lemke gehen

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Zumindest wird nicht ausgeschlossen, dass er bereits im Laufe der Vorbereitung auch mal ins Training der Profis hineinschnuppern darf. Er wäre dann nicht der einzige 16-Jährige auf dem Platz. Louis Lemke ist im gleichen Alter und trainiert bereits regelmäßig mit der Bundesliga-Mannschaft. Auch Lemke hatte im vergangenen Sommer zunächst in der U19 begonnen, sich anschließend aber zügig über die U21 zu den Profis hochgearbeitet und am Ende sogar sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

Einen ähnlichen Weg soll im besten Fall nun auch Vasiljevic gehen. Ein wenig gedulden müssen sich der Angreifer und die Fans allerdings noch.