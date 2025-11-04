Darum trainiert der HSV vor dem Dortmund-Spiel nur „geheim“

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) empfängt der HSV Borussia Dortmund im Volksparkstadion – für Fans und Mannschaft ein echtes Highlight-Spiel in dieser Saison. Ungewöhnlich: Die Vorbereitung auf die Partie läuft komplett hinter verschlossenen Türen. Dafür gibt es in diesem Fall mehrere Gründe.

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga hat sich beim HSV auch für die Fans einiges im Volkspark verändert. Dazu gehört, dass – anders als noch in der Zweiten Liga – nicht mehr so gut wie alle Einheiten der Profis öffentlich sind. Einerseits soll dadurch dem Gegner im Zweifel nicht zu viel verraten werden, andererseits sollen die Spieler auch nicht nach jedem Training zu lange für den Weg vom Platz in die Kabine brauchen.

Genug öffentliche Einheiten, bei denen hinterher von den Profis alle Autogramm- und Fotowünsche der Fans erfüllt werden, soll es trotzdem weiterhin geben. So sah es bislang in dieser Saison auch aus. Vor dem Dortmund-Spiel gibt es nun jedoch eine Ausnahme.

Am Mittwoch beginnt im Volkspark für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin die Vorbereitung auf den Auftritt gegen den BVB. Zuschauer sind bei dem Training nicht erwünscht – das Gleiche gilt für die Einheiten am Donnerstag und Freitag.

Kurze Trainingswoche vor dem Dortmund-Spiel

Warum trainiert der HSV diesmal nur „geheim“? Als Hauptgrund wird die sehr kurze Trainingswoche genannt. Am Montag war die Mannschaft nach dem Köln-Spiel zum Auslaufen im Volkspark, am Dienstag wäre normalerweise der Tag für ein öffentliches Training gewesen. Doch mit Blick auf die Belastungssteuerung gab es für alle frei. Die letzten drei Einheiten vor dem nächsten Spiel sollen – wie in den Wochen zuvor – auch diesmal ohne Fans stattfinden.

Alle Anhänger, die mal wieder beim HSV-Training vorbeischauen wollen oder noch auf der Suche nach einem Autogramm oder Foto mit den Profis sind, müssen sich gedulden. Erst in der kommenden Woche wird es dazu am Trainingsplatz im Volkspark wieder die Möglichkeit geben – dann sehr wahrscheinlich sogar mehrfach. Einziger Haken: Den kompletten Kader der Hamburger wird es dann nicht zu sehen geben. Nach dem BVB-Spiel geht es direkt in die nächste Länderspielpause, in der einige HSV-Spieler wieder für ihre Nationalteams im Einsatz sein werden.