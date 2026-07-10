Nach vielen Wechseln und Leihverträgen will Albert Grønbæk länger beim HSV bleiben. Dafür gibt es viele Gründe. Eine große Rolle spielt Trainer Merlin Polzin.

Für vier verschiedene Vereine hat Albert Grønbæk in den vergangenen zwei Jahren gespielt. Gleich dreimal wurde er vom französischen Erstligisten Stade Rennes verliehen. Nun sind die Wechselspiele endlich vorbei: Für 4,7 Millionen Euro hat der HSV den Dänen in diesem Sommer fest unter Vertrag genommen. Er sagt: „Für mich ist es das Beste, was passieren konnte.“

Kaum ein HSV-Profi ist im Dänemark-Trainingslager so gefragt wie Grønbæk. Der Mittelfeldspieler absolviert zahlreiche Medientermine mit dänischen Medien. Fast alle wollen mit ihm sprechen. Auch für seine Mitspieler ist er in Helsingør eine große Hilfe. Der 25-Jährige kennt sich in der Hafenstadt und auch im HSV-Hotel Marienlyst bestens aus. Schon oft war er mit der dänischen Nationalmannschaft dort, auch seinen HSV-Vertrag hat er hier Anfang Juni unterschrieben.

Bislang machte Albert Grønbæk sieben Spiele für den HSV

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Grønbæk genießt sein kleines Heimspiel. „Es ist schön hier“, erzählt der Däne, der in der Rückrunde der vergangenen Saison zunächst als Leihspieler für den HSV aufgelaufen war. Obwohl er verletzungsbedingt nur auf sieben Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen) kam, schaffte es der Nationalspieler, die HSV-Bosse von sich zu überzeugen. Er selbst hatte die Entscheidung schon direkt nach seiner Ankunft im Volkspark Ende Januar getroffen.

„Der Eindruck, den ich am ersten Tag hatte, war etwas, was ich noch nie erlebt habe“, erinnert sich Grønbæk. „Ich hatte direkt eine Verletzung, aber das hat nichts daran geändert, wie sie mich behandelt haben. Sie haben an mich geglaubt. Sie haben mir gesagt, dass es egal ist, ob ich ein, fünf oder zehn Spiele mache, sie werden hier sein und weiter an mich glauben.“

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Für vier Jahre hat Albert Grønbæk beim HSV unterschrieben

Das Vertrauen zahlte sich aus. Besonders im Saisonendspurt wurde Grønbæk zum wichtigen Faktor für den HSV. Diese Rolle soll er nun dauerhaft einnehmen. Für vier Jahre hat er unterschrieben. Besonders freut sich der Mittelfeldspieler dabei auch auf die weitere Zusammenarbeit mit Merlin Polzin.

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„Merlin kann einschätzen, wie er die einzelnen Spieler behandeln muss. Manchmal brauchen die Spieler einen Tritt in den Arsch oder einen Arm um die Schulter. Er kennt die Spieler sehr gut und kann Beziehungen zu ihnen aufbauen“, erzählt Grønbæk und verrät: „Ich habe ihm gesagt, wenn ich nicht mein Bestes gebe, muss er mich anschreien und konsequent sein.“

Im besten Fall wird das nicht oft nötig sein. Dafür will der Nationalspieler (neun Einsätze) alles geben, „intensiv“ und „kreativ“ spielen. Einen Transferwunsch für den Sommer hat er aber noch. Das wird allerdings schwierig. Wie in der Rückrunde würde Grønbæk gerne weiterhin mit Fábio Vieira beim HSV spielen. „Es wäre unglaublich, mit Fábio zu spielen. Ich denke, alle sehen, was er kann. Es wäre toll, wenn er zurückkäme.“