Yussuf Poulsen lehnt an eine Wand im Volksparkstadion

Yussuf Poulsen kann sich vorstellen, seine Karriere beim HSV zu beenden. Foto: WITTERS

paid„Dann ist es so“: HSV-Kapitän Poulsen über seinen Körper, sein Tor und die Zukunft

Exakt 571 Profispiele hat Yussuf Poulsen in seiner Karriere bereits absolviert und so ziemlich alles erlebt, was einem Fußballer widerfahren kann – im Guten wie im Schlechten. Der Jubel-Orkan, den der 31-Jährige in der vergangenen Woche mit seinem Siegtor gegen Werder Bremen auslöste, dürfte allerdings auf ewig einen besonderen Platz in seinem Gedächtnis behalten. Wird nun alles gut, nachdem die Saison für den neuen HSV-Kapitän so schwer begonnen hatte? In der MOPO spricht Poulsen über Hochgefühle, frustrierende Phasen und seine schon jetzt besondere Beziehung zum HSV-Anhang.

