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Schiedsrichter Florian Exner zeigt HSV-Co-Trainer Loic Favé die Rote Karte

In Bremen zeigte Schiedsrichter Florian Exner Co-Trainer Loic Favé und Physio Tim Roussis Rot. Foto: WITTERS

paid„Dann ist Ende im Gelände“: Ex-HSV-Verteidiger Schnoor über die Rot-Flut

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Am Samstagabend werden sie wieder Rot sehen. Tausendfach. Die Erklärung ist einfach: Die Fanszene hat für das Heimspiel gegen Hoffenheim dazu aufgerufen, dass alle, die es mit dem HSV halten, in roter oder weißer Kleidung ins Stadion kommen. Die Farbe Rot, sie ist in dieser Saison insgesamt aber eher problematisch für den HSV. Hat die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ein Disziplinproblem?

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