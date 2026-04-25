Am Samstagabend werden sie wieder Rot sehen. Tausendfach. Die Erklärung ist einfach: Die Fanszene hat für das Heimspiel gegen Hoffenheim dazu aufgerufen, dass alle, die es mit dem HSV halten, in roter oder weißer Kleidung ins Stadion kommen. Die Farbe Rot, sie ist in dieser Saison insgesamt aber eher problematisch für den HSV. Hat die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin ein Disziplinproblem?



