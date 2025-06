„Danke Hamburg!“ Stürmer macht Abschied vom HSV offiziell

Die nächste Kader-Entscheidung ist beim HSV gefallen. Der vierte Sommer-Zugang ist es nach Nicolai Remberg (Holstein Kiel), Jordan Torunarigha (KAA Gent) und Fernando Dickes (RB Leipzig) nicht, diesmal handelt es sich um einen weiteren Abgang. Und betroffen ist der Sturm: András Németh wechselt zum Puskas Akademia FC nach Ungarn, das gab der HSV am Mittwochmorgen offiziell bekannt – nachdem der 22-Jährige selbst den Abschied schon am Dienstagabend mitgeteilt hatte. Auf Instagram schrieb er: „Danke Hamburg!“.

Németh und der HSV – eine große Liebesbeziehung war das nur in den ersten Wochen. Im Januar 2023 war der Mittelstürmer vom belgischen Erstligisten KRC Genk für 750.000 Euro in den Volkspark gewechselt. Er legte in Hamburg mit einem Traumstart los und erzielte bei seinen ersten drei Einsätzen für den HSV direkt zwei Tore. Danach kam dann aber nichts mehr.

András Németh hat seit 60 Spielen kein Tor mehr erzielt

Insgesamt brachte es Németh von Januar 2023 bis Mai 2024 auf 42 Pflichtspieleinsätze für den HSV. Mehr als seine beiden Starttreffer gelangen ihm dabei jedoch nicht. In der zurückliegenden Saison spielte der Ungar auf Leihbasis für den Zweitligisten Preußen Münster. Auch dort blieb er in 21 Spielen torlos.

Für einen Angreifer zu wenig. Nach mittlerweile 60 Spielen in Serie ohne eigenen Treffer will er nun in seiner Heimat einen Neustart schaffen. Der HSV wird es aus der Ferne verfolgen und ihm dabei die Daumen drücken. „Wir wünschen András für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg“, sagt Sportdirektor Claus Costa und erklärt den festen Transfer so: „Wir sind in gemeinsamen Gesprächen übereingekommen, dass dies für den HSV und András die beste Option ist.“

Németh wechselt zu Ungarn-Topklub Puskas Akademia FC

Némeths neuer Klub, ein ungarischer Erstligist, landete in der Vorsaison auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Meister Ferencváros Budapest. Trainer des Puskas AFC ist der Slowene Zsolt Hornyák. Zahlreiche ehemalige oder aktuelle HSV-Profis wie Noah Katterbach, Anssi Suhonen, Immanuel Pherai, Bakery Jatta oder Moritz Heyer kommentierten unter Némeths Instagram-Abschiedspost mit mehreren roten Herzen.

Guilherme Ramos (l.) und András Németh: Beide wurden in der Vorsaison vom HSV verliehen, Letzterer hat nun einen neuen Klub. WITTERS Guilherme Ramos (l.) und András Németh: Beide wurden in der Vorsaison vom HSV verliehen, Letzterer hat nun einen neuen Klub.

Németh, der bei seinem neuen Verein aus der kleinen ungarischen Gemeinde Felcsút einen Vertrag bis 2028 unterschrieb, ist weg. Was machen die anderen Sturm-Baustellen beim HSV? Bei Rayan Philippe, der von Eintracht Braunschweig kommen soll, und Davie Selke, dessen Vertrag in wenigen Tagen ausläuft, sind noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fan-Wahnsinn geht weiter! Run auf Tickets für HSV-Test in Kopenhagen

Mögliche Einigungen stehen weiterhin aus. Dabei bleibt bis zum Trainingsauftakt in der kommenden Woche nicht mehr viel Zeit.