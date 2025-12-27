Dabei konnten sie das mal so gut: In dieser Statistik ist der HSV Letzter

Für 16 Tore hat der HSV nach der Bundesliga-Rückkehr bislang gesorgt. Die Ausbeute ist für einen Aufsteiger ordentlich: In einigen Erstliga-Spielzeiten vor dem Abstieg standen die Hamburger zum gleichen Zeitpunkt bei weniger Treffern. Trotzdem gibt es in diesem Bereich noch Luft nach oben.

In sechs Spielen blieb das Team von Trainer Merlin Polzin an den ersten 15 Spieltagen ohne eigenen Treffer – ein Grund dafür ist auch eine verloren gegangene Qualität, an der im neuen Jahr zügig gearbeitet werden muss.

Der HSV hat noch kein Tor nach einer Ecke erzielt

In der Zweiten Liga war es in der Aufstiegssaison noch ein Erfolgsrezept. Mit Miro Muheim und Jean-Luc Dompé hatte der HSV zwei der drei besten Torvorbereiter der Liga in den eigenen Reihen. Das Duo sorgte unter anderem bei Eckbällen immer wieder für Gefahr. Beide spielen auch jetzt noch beim HSV. Einen Treffer nach einem Eckball hat es für den Aufsteiger in dieser Saison allerdings noch nicht gegeben – und das als einzige Mannschaft in der Bundesliga.

Rund vier Treffer erzielt jeder Bundesligist im Schnitt pro Saison nach einer Ecke. Statistisch ist etwa jeder 35. Versuch erfolgreich. Der HSV ist in dieser Spielzeit bislang die große Ausnahme.

Insgesamt 57 Eckbälle erspielten sich die Hamburger an den ersten 15 Spieltagen. Das ist nicht besonders viel: Nur beim VfL Wolfsburg (53) sind es weniger. Noch unbefriedigender: Aus den 57 Versuchen resultierten beim HSV bislang lediglich 14 Torschüsse – ein Treffer war nicht dabei.

Für die zweite Saisonhälfte soll im neuen Jahr gezielt an dem Problem im Volkspark gearbeitet werden. Positiv: Defensiv stehen die Hamburger bei gegnerischen Ecken bislang sehr stabil. Der HSV ist eines von fünf Bundesliga-Teams, das in dieser Spielzeit noch ohne Gegentor nach einem Eckstoß ist.