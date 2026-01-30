mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Harry Kane im Zweikampf mit Nicolai Remberg

Im Hinspiel versuchte auch Nicolai Remberg, Superstar Harry Kane (l.) zu stoppen. Foto: WITTERS

paid„Da war Harry Kane sauer“: HSV-Abräumer erklärt Vorfall mit Bayern-Star

kommentar icon
arrow down

Nicolai Remberg hat sich im Kraftrum beeilt, um rechtzeitig beim Interview zu sein. Muskelkater? Hat er fast nie. Und ernsthaft verletzt? War er noch nie. In der MOPO verrät der HSV-Leader, was er sich bei Cristiano Ronaldo abschaut und wer mehr trainiert: Er oder Luka Vuskovic? „Rambo“ outet sich als Trashtalker, er spricht über Schiedsrichter-Fehler und reagiert auf Kritik von Lothar Matthäus. Und er erzählt, wann und wieso Bayern-Star Harry Kane sauer auf ihn war.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test