Nicolai Remberg hat sich im Kraftrum beeilt, um rechtzeitig beim Interview zu sein. Muskelkater? Hat er fast nie. Und ernsthaft verletzt? War er noch nie. In der MOPO verrät der HSV-Leader, was er sich bei Cristiano Ronaldo abschaut und wer mehr trainiert: Er oder Luka Vuskovic? „Rambo“ outet sich als Trashtalker, er spricht über Schiedsrichter-Fehler und reagiert auf Kritik von Lothar Matthäus. Und er erzählt, wann und wieso Bayern-Star Harry Kane sauer auf ihn war.



