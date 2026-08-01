Vor den HSV-Profis waren am Samstag die Frauen dran – und hatten gegen Everton wenig Grund zur Freude. Am Ende setzte es die erste Testspiel-Pleite dieses Sommers.

Während die HSV-Profis nach und nach den Weg in ihre Umkleidekabine fanden, um sich auf die Partie gegen den FC Everton (Liveticker auf mopo.de) einzustimmen, wurde parallel im Stadion schon gekickt – aus Hamburger Sicht allerdings mit nicht so gutem Ausgang. Das Frauenspiel beider Vereine entschieden die Engländerinnen mit 1:0 (0:0) für sich.

Etwa 8000 Besucher hatten den Weg vom Stadionumlauf ins Innere gefunden, um die HSV-Frauen zu unterstützen. Jubeln durften aber nur die Gäste: Nach 52 Minuten erzielte Ornella Vignola das Siegtor für den letztjährigen Tabellen-Achten der Women’s Super League. Kurz zuvor vergab Camilla Linberg die beste HSV-Chance des Spiels.

Der HSV bot gegen Everton zwei Zugänge in der Startelf auf

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Für den HSV war es im sechsten Testspiel des Sommers die erste Pleite. „Das war unser bislang stärkster Gegner“, ließ Rodolfo Cardoso wissen. „Man hat gesehen, dass sie schon etwas weiter sind als wir.“ Der Trainer bot mit Torhüterin Kinga Szemik und Nikola Karczewska zwei Zugänge in der Startelf auf.

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Für die HSV-Frauen geht es nun allmählich in die Endphase der Vorbereitung, ehe sie in drei Wochen (23. Augsburg) gegen Freiburg in die Bundesliga-Saison starten. Kommenden Montag starten die Hamburgerinnen ins sechstägige Trainingslager im niederländischen Arnheim. Dort will Cardoso an entscheidenden taktischen Dingen arbeiten: „Wir wollen immer weit vorn pressen. Das ist uns diesmal nicht gelungen, weil Everton schlau und clever war. Auch im Hinblick auf die Fitness müssen wir zulegen, da muss die Mannschaft besser werden. Die letzten Wochen waren hart, man hat gemerkt, dass die eine oder andere etwas müde war.“

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Zwei Tests stehen für den HSV vor dem Saisonstart noch an. Am kommenden Samstag in Kaiserau gegen Mainz und zur Liga-Generalprobe am 16. August gegen den großen Nordrivalen Werder Bremen. Danach wird es dann ernst.