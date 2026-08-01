Kathleen Krüger hatte den Applaus auf ihrer Seite, als sie am Samstagmittag den traditionellen Fassanstich beim Volksparkfestival meisterte. Die Sportvorständin benötigte nur einen Schlag mit dem Hammer, dann floss das Bier von Partner „König Pilsener“. Die HSV-Fans freuten sich über ein frisch gezapftes Getränk, nachdem Krüger einen Appell für die neue Spielzeit an sie gerichtet hatte.

Die 41-Jährige kam um kurz vor 12 Uhr im neuen Auswärtstrikot und an der Seite von Finanzvorstand Eric Huwer auf die Haupttribüne. Im Talk mit Stadionsprecher Christian Stübinger ging es erst einmal um ihren Start ins HSV-Amt. „Ähnlich wie jetzt bin ich auch in den letzten vier Wochen empfangen worden. Sie waren super intensiv für mich“, berichtete Krüger. „Das bringt so ein Neuanfang mit sich.“ Ebendieser habe in ihr Lust auf mehr geweckt.

Kathleen Krüger spürt große Vorfreude auf die Saison

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Die Managerin erzählte: „Es ist unfassbar spannend und vor allem leidenschaftlich, das spüre ich überall – hier beim Volksparkfestival, aber auch auf der Geschäftsstelle oder in den Mannschaften. Wir alle haben wirklich Bock, dass es wieder losgeht, die Vorbereitung ins Land zieht und wir bald in die Wettbewerbe starten können.“

Krüger bezog sowohl das Männer- als auch das Frauenteam in ihre Ausführungen ein. An diesem Samstag steht der doppelte Test gegen den FC Everton an (13.30 Uhr und 17 Uhr/Liveticker bei mopo.de), in der kommenden Woche geht es dann jeweils auf Reisen. Die Spielerinnen beziehen ein Trainingslager in den Niederlanden, die Profis von Merlin Polzin verweilen fünf Tage lang im Adidas-Homeground in Herzogenaurach.

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Krüger begleitet die HSV-Frauen ins Trainingslager

„Ich werde die ersten Tage bei den Frauen in Holland sein, habe die vergangenen Tage immer mal wieder beim Training vorbeigeschaut. Ich sehe viel Leidenschaft und eine hohe Motivation“, sagte Krüger über die Truppe von Coach Rodolfo Cardoso, mit der sie sich bereits intensiv beschäftigte: „Wir hatten noch mal einen Umbruch in der Mannschaft, sind aber überzeugt davon, die neuen Spielerinnen gut zu integrieren – sportlich wie auch menschlich.“

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Am 23. August steht für die HSV-Frauen das erste Bundesligaspiel an, daheim im Volkspark gegen den SC Freiburg. Krüger wird dabei sein und hofft, dass es ihr viele Fans gleichtun werden. Sie appellierte in die Richtung der Volksparkfestival-Gäste: „Ich bin überzeugt vom zwölften Mann, von der zwölften Frau, und würde mich über jeden Besucher im Stadion freuen.“

Die Chefin lobt die Unterstützung der HSV-Fans

Krüger hat von ihren neuen Mitstreitern im Verein gehört, dass die Anhänger bei Heimspielen ein X-Faktor sind. Rückenwind für die HSV-Teams? „In Hamburg ist es eher ein Sturm“, weiß Krüger. „Das begrüße ich, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir durch den zwölften Mann, die zwölfte Frau eine Überzahl schaffen in den Stadien. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass das wirklich einen Effekt hat.“

Deshalb richtete sich die neue Chefin zum Abschluss noch einmal direkt an die Fans: „Vielen, vielen Dank für die Unterstützung! Ich freue mich auf die Saison und unfassbar auf das erste Heimspiel. Ich habe viel davon gehört, wie laut der Sturm ist. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Ich freue mich, wenn wir uns im Stadion sehen.“