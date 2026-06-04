Cousin von Tah: HSV-Talent (16) heuert bei der Vuskovic-Agentur an

Jonathan Tah ließ es sich nicht nehmen, am Mittwochabend einen Kommentar zu verfassen. Der deutsche Nationalspieler reagierte mit einem roten Herz auf einen Instagram-Post seiner Berateragentur – denn mit eben diesem wurde verkündet, dass auch Tahs Cousin Mikael Baza ab sofort Teil der „Gol International Familie“ sei. Das 16-jährige Talent vom HSV wird in dem Beitrag als großes Versprechen für die Zukunft angepriesen.

„Wir sind begeistert, Teil der Reise von Mikael zu sein, und freuen uns darauf, was die Zukunft bringt“, heißt es unter dem Post von Gol International, der mächtigen Agentur von Gründer Pini Zahavi. Laut einer Auflistung des Portals transfermarkt.de vertritt Gol International aktuell gut 50 Profis weltweit. Dazu zählen die deutschen WM-Fahrer Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Nadiem Amiri (Mainz 05) und eben Tah (FC Bayern). Auch Ex-Bundesliga-Star Christopher Nkunku (AC Mailand), das ehemalige St. Pauli-Talent Tom Rothe (Union Berlin) und Stürmer Robert Lewandowski (verlässt den FC Barcelona) vertrauen auf die Dienste Zahavis. Und nicht zuletzt: Luka Vuskovic.

HSV: Mikael Baza wird jetzt von Gol International vertreten

Im vergangenen Sommer hatte HSV-Sportdirektor Claus Costa mit den Beratern von Gol International die Leihe des 19-jährigen Kroaten von Tottenham in den Volkspark verhandelt. Die Drähte sind bestens. Und auch wenn Vuskovic aller Voraussicht nach keine Zukunft beim HSV hat, werden die Hamburger Verantwortlichen mit Gol International in Kontakt bleiben – auch wegen Mikael Baza. Der Innenverteidiger war in der abgelaufenen Saison meist Stammkraft in der U17 des HSV. In der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga stand er zuletzt fünfmal in der Startelf. Auch beim Achtelfinale um die B-Junioren-Meisterschaft begann Baza, der HSV verlor gegen den FC Augsburg aber mit 1:4.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pini Zahavi – Gol International Ltd. (@pinizahavigol)

Gol International schreibt auf Instagram von einem „vielversprechenden“ Abwehrtalent, dessen Geschichte „noch besonderer“ sei, weil Baza der Cousin des Ex-HSV-Profis Tah ist. Der 30-Jährige wird mit Deutschland an der WM teilnehmen, steht seit knapp einem Jahr in München unter Vertrag, wurde früher allerdings im Volkspark groß. Die Hoffnung der Berater ist, dass Baza bald einen ähnlichen Weg wie Tah einschlagen kann. „Zwei Generationen. Eine Familie. Ein Traum“, heißt es in dem Beitrag, den auch Omar Megeed und Fabio Baldé mit einem Like versahen.

Tah als Vorbild – Lemke ist schon einen Schritt weiter

Baza lief in den vergangenen acht Monaten elfmal für die U16-Nationalelf des DFB auf, mitunter trug er dort sogar die Kapitänsbinde. Im Winter waren er und Louis Lemke (16) mit dem Team in einem Trainingslager im spanischen Pinatar. Dort feierte Baza, der von HSV-NLZ-Scout Joshua Kouamé begleitet wurde, am 12. Januar seinen 16. Geburtstag. Lemke ist drei Monate älter als Baza und wurde kürzlich zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten, als er beim letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg kurz vor Schluss eingewechselt wurde.

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Mit 16 Jahren und 214 Tagen sorgte der Linksverteidiger, der bereits 14-mal für die U21 des HSV auflief, für einen neuen Vereinsrekord. In den kommenden Monaten soll Lemke weiter an das Profiteam von Merlin Polzin herangeführt werden. Baza ist noch nicht ganz so weit, bringt als groß gewachsener Defensivakteur aber viel mit. Den Beitrag seiner neuen Berateragentur repostete er am Mittwochabend umgehend in seiner Instagram-Story.