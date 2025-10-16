Coup! Der HSV verlängert Vertrag mit begehrtem Top-Talent (16)

Während sich die Profis des HSV auf das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) vorbereiten, konnte der Verein einen echten Coup im Nachwuchs vermelden: Louis Lemke (16), eines der größten Talente im Verein und ein von anderen Klubs begehrter Junioren-Nationalspieler, hat seinen Vertrag in Hamburg „langfristig“ verlängert!

Linksverteidiger Lemke war gerade mal wieder für den DFB unterwegs, spielte in der U17-WM-Qualifikation mit dem Adler auf der Brust. Bereits im Alter von 15 Jahren war das Juwel erstmals für diese deutsche Auswahl aufgelaufen.

Lemke, der 2023 vom Niendorfer TSV in den Volkspark gewechselt war, scheint in seiner Entwicklung seiner Zeit voraus zu sein. Seit dieser Saison spielt der Teenager bereits in der U19 des HSV, und zwar als Stammspieler in der DFB-Nachwuchsliga.

HSV verlängert Vertrag mit Louis Lemke

Klar, dass der dynamische Außenverteidiger sich damit auch auf die Zettel anderer Klubs gespielt hat – zumal sein Vertrag dem Vernehmen nach im Anschluss an die aktuelle Saison ausgelaufen wäre. Doch dem HSV ist es nun ganz offensichtlich gelungen, Lemke eine schmackhafte Zukunftsperspektive aufzuzeigen.

Das Ziel ist klar: Eines Tages soll der Hamburger Jung für die Profis auflaufen, im Idealfall noch im Teenager-Alter. So wie es Eigengewächs Fabio Baldé (20, Vertrag bis 2029) geschafft hat, der diese Saison in der Bundesliga debütiert hat.

Stange, Yalcinkaya und Lemke auf Baldés Spuren?

Neben Otto Stange (18, Vertrag bis 2028), der aktuell als Leihgabe an Zweitligist Elbersberg und in Deutschlands U19 nicht nur mit Toren überzeugt, und U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya (19, Vertrag bis 2027) hält man damit im Volkspark ein weiteres Top-Talent. Ein starkes Zeichen für die Zukunft.