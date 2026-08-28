Noch sind die letzten Deals der Saison nicht eingetütet. Doch schon jetzt steht fest: Der HSV hat einen großen Millionenbetrag auf dem Transfermarkt eingespart.

Noch ist der Kader nicht komplett. Fieberhaft ist Claus Costa dabei, das HSV-Aufgebot zu optimieren, mit einem rechten Schienenspieler und Arsenals Fábio Vieira sollen bis Dienstag noch zumindest zwei Profis kommen. Sollte das gelingen, würde der Sportdirektor eine bislang bemerkenswerte Transfer-Periode krönen: Gemessen an den Marktwerten der verpflichteten Zugänge, hat der HSV schon jetzt mehr als 30 Millionen Euro gespart.

Das Millionen-Spiel der HSV-Bosse ist bislang voll aufgegangen. Dass sie im Zuge größerer Transfers nicht mit den Top-Klubs Europas oder der Bundesliga mithalten können, versteht sich von selbst. Kreativität ist gefragt, schlaue Deals mit Profis, die ihr Potenzial bei ihren letzten Vereinen nicht voll ausgeschöpft haben – und deshalb deutlich günstiger zu haben sind, als es ihr Marktwert vermuten würde. Genau das ist dem HSV bei allen sieben Profis geglückt, die er in diesem Sommer verpflichtet hat.

HSV hat bislang 13,5 Millionen Euro für neue Spieler gezahlt

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Legt man die Marktwerte zu Grunde, die die Experten von transfermarkt.de als realistisch angeben, haben die HSV-Bosse Spieler im Wert von 46 Millionen Euro geholt, allerdings nur Ablösen und Leihgebühren von insgesamt 13,5 Millionen gezahlt.

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Den Anfang machte Mittelfeld-Talent Kofi Amoako (21), den der HSV von Dynamo Dresden loseiste. Aufgrund der vorhandenen Ausstiegsklausel zahlten die Hamburger lediglich 1,8 Millionen Euro. Amoakos Marktwert lag schon zum Zeitpunkt des Wechsels bei vier Millionen.

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Um Grønbæk musste der HSV lange kämpfen

Nächster Zugang war Albert Grønbæk (25), den der HSV nach seiner Leihe fix aus Rennes verpflichtete. Costa drückte den ursprünglich von den Franzosen aufgerufenen Preis von 5,5 auf 4,7 Millionen Euro. Da fiel die Ersparnis im Vergleich zum Marktwert (fünf Millionen) zwar eher gering aus. Angesichts der zum Saisonende und in der Vorbereitung gezeigten Leistungen des Dänen, dürfte der Wert aber bereits in Kürze deutlich ansteigen. Absolut denkbar, dass Grønbæk künftig zu einem der Spieler wird, den der HSV mal teuer verkaufen kann.

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Deutlich unter Marktwert schnappten sich die Hamburger Martin Adeline (22/Troyes), der für vier Millionen Euro kam (Marktwert: zehn Millionen), und zuletzt Angreifer Terem Moffi (27/Nizza). Für ihn berappten die Bosse zwei Millionen Euro (plus mögliche Nachzahlungen). Moffis Marktwert liegt bei acht Millionen Euro.

Nadir und Daka kamen ablösefrei zum HSV

Gar keine Ablösen wurden für die im Sommer vertragslosen Patson Daka (27/zuvor Leicester, Marktwert: drei Millionen) und Bilal Nadir (22/Vertrag in Marseille war ausgelaufen, Marktwert: acht Millionen) fällig. Die Leihe von Abwehrchef Sebastiaan Bornauw (27/Leeds) kostet den HSV für diese Spielzeit eine Gebühr in Höhe von einer Million Euro. Sollte der HSV im Sommer seine Kaufoption wahrnehmen, würden weitere 4,6 Millionen Euro fällig. Der Marktwert des Belgiers liegt aktuell bei acht Millionen.

Bilal Nadir (l.) und Patson Daka wechselten kürzlich im Doppelpack ablösefrei zum HSV. Witters

Dass es nicht der Normalfall ist, Spieler unter ihrem eigentlichen Wert zu erwerben, machte ausgerechnet der HSV in diesem Sommer vor. Racing Straßburg überwies für Hamburgs Flügelflitzer Fábio Baldé sieben Millionen Euro in den Volkspark – und damit zwei Millionen mehr, als der 21-Jährige eigentlich wert sein soll.

Costas Meisterstück aber könnte in diesem Transfer-Sommer noch folgen. Hartnäckig kämpft der HSV-Boss darum, Fábio Vieira vom FC Arsenal loszueisen. Etwa zehn Millionen Euro würde der HSV zahlen, der Marktwert des Portugiesen liegt bei 18 Millionen.

Costa kämpft in London um Vieira

Am Dienstag weilte Costa persönlich in London, um den Transfer-Wunsch abermals zu untermauern und Vieira zu verdeutlichen, wie ernst es den HSV mit seinen Absichten meint. Gelingt der Deal auf der Zielgeraden der Transfer-Periode (endet am 1.9.), wäre der HSV zwar um ein paar Millionen ärmer – aber um einen Spieler der Extraklasse reicher.