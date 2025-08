Comeback, Ausfall und viele Fans: So startete der HSV in die Trainingswoche

Vier Testspiel-Niederlagen in Serie und noch einige Fragezeichen hinter dem Kader für die neue Bundesliga-Saison. Es könnte für den HSV sicherlich aktuell besser laufen. Von schlechter Stimmung ist zumindest bei den Fans aber nichts zu spüren. Rund 200 Anhänger waren zum Wochenstart beim Training dabei. Alle Spieler bekamen sie auf dem Platz allerdings nicht zu sehen.

Um 15 Uhr ging es am Montag für die Mannschaft im Volkspark auf den Platz. Es war die erste Einheit nach der 1:5-Niederlage im XXL-Test (140 Minuten) beim SC Freiburg. Spuren aus dem Duell mit dem Bundesliga-Konkurrenten waren noch bei Gui Ramos zu sehen. Der Portugiese hatte in Freiburg einen Schlag auf das rechte Knie bekommen. Mit einem Tape an dem lädierten Knie ging es für Ramos trotzdem auf den Rasen. Er absolvierte die Einheit ohne erkennbare Probleme.

Poulsen muss zum Wochenstart beim HSV aussetzen

Anders verlief der Wochenstart für Yussuf Poulsen. Der Däne, der beim Test in Freiburg erstmals für den HSV in der Startelf stand, fehlte am Montag komplett auf dem Trainingsplatz im Volkspark. Laut HSV gibt es aber keinen Grund zur Sorge.

Poulsen hat sich in Freiburg nicht verletzt. Die Belastung soll bei dem 31-jährigen Angreifer lediglich etwas gesteuert werden. Er arbeitete am Montag im Kraftraum und wird wahrscheinlich am Dienstag auch wieder auf dem Platz zu sehen sein.

Erfreulich: Bereits wieder zurück im Mannschaftstraining ist Hannes Hermann. Der Ersatztorhüter hatte sich Mitte Juli einen Riss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen. Sogar etwas früher als zunächst erwartet, konnte er jetzt sein Comeback auf dem Trainingsplatz feiern. Die Freude bei den Mitspielern war groß. Hermann zog das komplette Torwarttraining-Programm voll durch.

Zumindest kurz war am Montag dann auch Immanuel Pherai auf dem Rasen des Trainingsgeländes im Volkspark zu sehen. Der Offensivspieler absolvierte nach seinem Innenbandanriss eine lockere Laufeinheit. Das sah schon wieder gut aus. Jean-Luc Dompé ließ sich nach seiner Sprunggelenksverletzung zum Wochenstart nur pflegen. Doch auch bei dem Franzosen gibt es zumindest eine kleine positive Nachricht. Er kann sich schon wieder ohne Krücken fortbewegen.