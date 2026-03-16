Ohne ihn und sein Team sähe der HSV-Kader nicht so aus, wie er es tut. Und welchen Aufwand Sebastian Dirscherl betreibt, um Spieler wie Albert Sambi Lokonga zu verpflichten, bekommen die Fans kaum mit. In der MOPO erklärt der Chefscout seinen komplexen Job. Der 39-Jährige gibt Einblicke in interne Prozesse und blickt auf den Transfer-Sommer. Gibt es den nächsten großen Umbruch? Dirscherl verrät, wie sich der HSV auf einen Abgang von Luka Vuskovic vorbereitet.



