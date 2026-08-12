Neue und gegangene Spieler haben die interne Instagram-Rangliste beim HSV verändert. Wer vorn liegt, wer abrutscht – und warum auch eine Klubchefin auffällt.

Am vergangenen Wochenende gab es schöne Neuigkeiten von Davie Selke. Der ehemalige HSV-Stürmer und seine Frau Evelyn wurden zum zweiten Mal Eltern einer Tochter, und die ersten Fotos der nun vierköpfigen Familie landeten zügig bei Instagram – der mittlerweile sicherlich beliebtesten Social-Media-Plattform unter den Fußballstars. Aus dem aktuellen HSV-Kader haben jedenfalls alle Spieler einen eigenen Account. Und durch die jüngsten Transfers hat sich das mannschaftsinterne Follower-Ranking an einigen Stellen verändert.

Solange Fábio Vieira keinen neuen Vertrag im Volkspark unterschreibt, ist er auch nicht der Instagram-König des HSV. Dem Portugiesen, der aktuell beim FC Arsenal ins Wechsel-Schaufenster gestellt wird, folgen 560.000 User auf der Plattform. In der Vorsaison lag er mit diesem Wert unter allen Hamburger Profis auf dem ersten Platz. Sollte der HSV Vieira in den nächsten drei Wochen fest verpflichten, hätte der 26-Jährige die Spitzenposition direkt zurück.

Capaldo ist beim HSV der Instagram-König

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Momentan rangiert Nicolás Capaldo mit 407.000 Followern ganz vorn in der Rangliste. Im vergangenen Herbst waren es bei dem Argentinier noch rund 385.000. Der Zuwachs dürfte auch damit zu erklären sein, dass Capaldo in Argentiniens vorläufigem WM-Kader stand. Am 11. Juni teilte er ein Foto, das fast 53.000-mal geliket wurde und auf dem zu sehen ist, wie er Lionel Messi nach einem Testspiel umarmt. Sein Instagram-Profilbild stammt vom Stadtderby auf St. Pauli im Januar (0:0), im Hintergrund ist abbrennendes Pyrotechnik-Material zu sehen.

Erster Verfolger von Capaldo ist seit Neuestem Patson Daka: Der gambische Stürmer, der in seinem Heimatland ein Star ist, weshalb er selten unerkannt auf die Straße gehen kann, hat auf Instagram etwa 313.000 Follower. Die meisten davon dürften während seiner Zeit in der Premier League bei Leicester City dazugekommen sein. Auch Albert Sambi Lokonga hat schon in Englands Beletage gespielt: Dem Ex-Arsenal-Profi folgen derzeit 275.000 Accounts.

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Pherai rutscht in der Rangliste ab – Muheim klettert kräftig

Immanuel Pherai kommt nicht ganz an diesen Wert heran. Der 25-Jährige galt lange als der populärste HSV-Spieler auf Instagram – aber durch die Transfers im Vorjahr (Capaldo und Sambi Lokonga) sowie in diesem Sommer (Daka) ist er in der Rangliste nur noch Vierter.

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Hinter Pherai folgen drei weitere HSV-Stars mit mindestens 100.000 Followern: Yussuf Poulsen (147.000), Jordan Torunarigha (133.000) und Miro Muheim (104.000). Vor allem der Schweizer, der kürzlich zur WM reiste, ist in den vergangenen eineinhalb Jahren bekannter geworden: Anfang 2025 folgten „erst“ 29.900 Instagram-Benutzer dem Muheim-Account.

Direkt hinter dem noch gesperrten Mario Vuskovic (77.000 Follower) hat sich Bilal Nadir (75.900) teamintern auf dem neunten Rang eingereiht. Die anderen Zugänge Albert Grønbæk (42.1000), Martin Adeline (17.800) und Kofi Amoako (13.100) folgen mit größerem Abstand.

Der vom Verein freigestellte Jean-Luc Dompé (56.100) hat alle Beiträge mit HSV-Bezug von seinem Account entfernt und momentan ein schwarzes Profilbild. Talente wie Jason Bissi-Mouelle (rund 1000 Follower) haben den HSV-Kanal für die Nachwuchsteams in ihrer Profi-Beschreibung markiert. Der 16-jährige Louis Lemke hat „nur“ drei Posts, aber 8800 Follower.

Ludwig hat die meisten Follower unter den HSV-Chefs

Unter den Klubverantwortlichen rangiert e.V.-Vizepräsidentin Laura Ludwig mit einem Wert von 80.400 ganz vorn. Nur sieben HSV-Profis haben mehr Follower als die Olympiasiegerin im Beachvolleyball, die ihren Kanal einerseits dafür nutzt, um Werbung für die Sportangebote des Vereins zu machen. Andererseits gewährt die 40-Jährige Einblicke in ihren privaten Alltag.

Co-Trainer Loic Favé folgen 13.300 User, Chefcoach Merlin Polzin hat keinen (öffentlichen) Account. Relativ dicht beieinander liegen Torwarttrainer Sven Höh (8400), Präsident Henrik Köncke (8300), Finanzvorstand Eric Huwer (7500), Assistent Richard Krohn (7200), Frauen-Coach Rodolfo Cardoso (6900), Sportvorständin Kathleen Krüger (5300) und Sportdirektor Claus Costa (5100), wobei alle Funktionsträger unterschiedlich aktiv auf Instagram sind.