Chance auf HSV-Tickets! Warum dieser Donnerstag für viele Fans wichtig wird

Die Quote liegt auch weiterhin bei 100 Prozent. Vor den letzten beiden Saison-Monaten steuert der HSV auf einen historischen Vereins-Rekord zu, jede Partie des Aufsteigers in dieser Spielzeit war bislang ausverkauft. Wie aber kann man noch eines der begehrten Tickets für die restlichen Partien ergattern? Der Donnerstag könnte hierbei für viele Fans zu einem wichtigen Tag werden.

Wenn am kommenden Samstag der 1. FC Köln im Volkspark gastiert (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), ist bereits jetzt schon klar, welche Besucherzahl der HSV im Laufe der zweiten Hälfte auf seinen Video-Leinwänden veröffentlichen wird: Abermals werden 57.000 Besucher dabei sein. Auch das 14. HSV-Liga-Heimspiel dieser Saison wird ausverkauft sein, mehr noch: Sämtliche Tickets für alle 28 Hamburger Pflichtspiele dieser Spielzeit (ob daheim oder auswärts) waren bislang vergriffen. Das könnte bis zum Ende der Spielzeit so bleiben.

Der HSV empfängt Anfang April den FC Augsburg

Und dennoch: Es gibt noch Hoffnung für all diejenigen, die den Rothosen bislang noch gar nicht live zusehen konnten. An diesem Donnerstag (10 Uhr) beginnt der Vorverkauf für die Heimpartie gegen den FC Augsburg, die am 4. April stattfinden wird. Zunächst dürfen sich Mitglieder mit Karten eindecken. Sollten anschließend noch Tickets übrig sein, würde es auch noch einen freien Vorverkauf geben – das kam in dieser Spielzeit selten vor. Wäre es diesmal der Fall, könnten sich sämtliche HSV-Fans ein Hauen und Stechen um die begehrten Billets liefern.

Was aber, wenn alle Tickets weg sein sollten? Dann gäbe es noch die Möglichkeit, sich über die Augsburger Homepage einzudecken. Auch der FCA startet in dieser Woche mit dem Vorverkauf und rechnet mit 3500 mitreisenden Fans. Allerdings bietet der vom Verein praktizierte Online-Vorverkauf auch ein Schlupfloch. So sind derzeit auch noch Rest-Tickets für die Augsburger Partie in Dortmund am kommenden Samstag für jedermann buchbar.

Reißen alle Stricke, bleiben dem HSV-Anhang nur noch zwei Hoffnungen – die noch nicht taggenau terminierten Heimspiele gegen Hoffenheim (24.-26.4.) und gegen Freiburg (8.-10.5.).