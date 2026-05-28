Entscheidung gefallen: HSV-Anführer Capaldo darf für Argentinien spielen

Für Nicolás Capaldo gibt es die guten Nachrichten derzeit fast wie am Fließband. Am Mittwoch wurde der Marktwert des HSV-Anführers auf acht Millionen Euro erhöht. Nie zuvor war der 27-Jährige in seiner Karriere mehr wert. Passend dazu soll er in der kommenden Woche nun auch erstmals für die argentinische A-Nationalmannschaft auflaufen.

Capaldo wurde für die Freundschaftsspiele des amtierenden Weltmeisters gegen Honduras und Island nominiert. Die beiden Partien finden am 7. und 10. Juni in Miami und Dallas statt. Für Argentinien sind es die letzten Tests vor der Weltmeisterschaft. Capaldo soll die Chance bekommen, sich für das Turnier zu empfehlen. Eine Kader-Entscheidung muss allerdings schon vorher fallen.

Capaldo hofft, aber Argentinien will beim WM-Kader noch warten

Spätestens bis zum 1. Juni müssen alle 48 Teilnehmer ihre offiziellen WM-Aufgebote bei der FIFA einreichen. 26 Spieler dürfen dazugehören. Die meisten Kader sind längst bekannt, Argentinien gehört zu den wenigen Ausnahmen. „Wir werden bis zur letzten Minute warten“, kündigte Nationaltrainer Lionel Scaloni jetzt an. Der Grund: einige Verletzungssorgen.

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Neben den 26 Spielern, die es in das Aufgebot für die Weltmeisterschaft schaffen, wird es bei den Argentiniern eine längere Warteliste geben. Auch Nachnominierungen sind bei Verletzungen vor dem Turnierstart noch möglich. Um auf alles bestmöglich reagieren zu können, wurden für die Tests gegen Honduras und Island gleich 35 Profis nominiert.

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Capaldo gehört dazu. Diese Entscheidung ist bereits gefallen. Er bereitet sich mit Argentinien auf das Turnier vor. Ob es auch für einen Platz im WM-Kader reicht, ist noch offen. Besonders dürfte seine Premiere im Trikot des Weltmeisters auf jeden Fall werden – auch, wenn es zunächst nur Testspiele sind.