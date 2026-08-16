In Toulouse musste Nicolás Capaldo kurzzeitig passen. Nicht das einzige Fragezeichen rund um den HSV vor dem Pflichtspielstart im Pokal.

Kurz vor dem Anpfiff in Toulouse machten sich im Lager der HSV-Fans plötzlich Sorgen breit. Eigentlich sollte Nicolás Capaldo am Samstagabend in der Startformation stehen, doch der Argentinier verzichtete nach dem Aufwärmen auf seinen Einsatz im letzten Test des Sommers, den der HSV mit 2:1 für sich entschied. Auch bei Miro Muheim und Yussuf Poulsen gab es rund um die Partie Fragezeichen. Wie steht es um das Trio in Bezug auf den nahenden Saison-Start?

Statt auf dem Platz Zeichen zu setzen, machte es sich Capaldo dann doch lieber am Spielfeldrand bequem. Der Grund: Der Argentinier spürte vor der Partie, dass seine Muskulatur hart wurde und wollte kein Risiko eingehen. Möglich, dass er zum Wochenstart in Hamburg nochmal gründlicher untersucht wird.

Aktuell aber deutet alles darauf hin, dass der Vize-Kapitän im richtigen Moment zurückzog. Läuft alles gut, kann Capaldo am Mittwoch, zum ersten Training der neuen Woche, wieder dabei sein.

Anzeige

Muheim kämpft darum, beim HSV-Pokalspiel in Verl dabei zu sein

Ob das auch auf Miro Muheim zutreffen wird, ist noch offen. Der Schweizer verzichtete vorsorglich aufgrund von Adduktorenproblemen auf die Reise nach Frankreich. Im Volkspark ist man allerdings optimistisch, dass es bis zum Pokalspiel in Verl (24. August, 18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) reichen könnte.

Anzeige

Die WochenMOPO 33/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Immer mehr Unfälle: Radler-Irrsinn auf der Bilderbuch-Route • Haus einsturzgefährdet: Tränen, Wut und ein zerstörtes Zuhause an der Holstenstraße • 16 Seiten Sport: Neue Stars und alte Helden beim HSV – mit Poster zum Rausnehmen! • Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Mit AnnenMayKantereit startet der „Hamburger Kultursommer“

Klar ist aber auch: Weder bei Capaldo noch bei Muheim will der HSV mit Blick auf den Bundesliga-Knallstart in Dortmund (29.8.) ein Risiko eingehen. Zumal Muheim-Vertreter Louis Lemke und Capaldo-Backup Shafiq Nandja in der Vorbereitung zu überzeugen wussten.

Auch Poulsen kam beim HSV-Sieg in Toulouse nicht zum Einsatz

Anzeige

Ebenfalls nicht in Toulouse auf dem Platz stand Yussuf Poulsen. Der Däne saß zwar auf der Bank, blieb aber erstmals in diesem Sommer in einem Testspiel ohne Einsatz. Nach den intensiven Wochen der Vorbereitung sollte die Belastung bei ihm gedrosselt werden. An seiner Stelle stürmte Patson Daka. Das könnte auch in Verl der Fall sein.

Abwehrmann Warmed Omari, der aufgrund privater Gründe einige Tage lang abwesend war, soll im Laufe der Woche wieder voll trainieren.