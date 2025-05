Auch wenn aus einigen früheren Hamburgern echte internationale Stars geworden sind – die Raute auf der Brust getragen zu haben, vergisst man schlichtweg nicht. So wird es auch bei Hakan Calhanoglu sein, der am Samstagabend in München etwas ganz anderes, noch viel Größeres im Sinn hat: den Triumph mit Inter Mailand im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain! Aus diesem Anlass zeigt die MOPO hier eine Elf mit HSV-Vergangenheit, die es in die Spitze geschafft hat – oder auf gutem Weg dahin ist: Das ist Hakans Eleven.