In der ewigen Tabelle der Bundesliga liegen der HSV (Rang sechs) und Borussia Dortmund (Zweiter) gar nicht mal so weit voneinander entfernt. In der Realität aber nahmen sich die beiden Traditionsvereine viele Jahre lang nur noch aus der Ferne wahr. Das ändert sich an diesem Samstag. Sehr zur Freude der HSV-Fans, die lange schon kein Spitzenteam dieser Güteklasse mehr im Volkspark begrüßen durften. Und auch Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke verriet der MOPO, wie sehr er sich auf den Dienstausflug nach Hamburg freut.





